Paulo Sousa odkrywa karty przed meczem z San Marino. Zdradził, kto na pewno nie zagra

Sobotni mecz z San Marino będzie oficjalnym pożegnaniem Łukasza Fabiańskiego z reprezentacją Polski. Bramkarz ma otrzymać od PZPN koszulkę z numerem "57" na pamiątkę liczby występów w narodowych barwach. Koszulka ma być wyjątkowa, ponieważ mają być na niej wyhaftowane wszystkie mecze z udziałem Fabiańskiego. Oficjalne przekazanie pamiątki ma się odbyć przed hymnami obu drużyn.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wokół kadry Sousy zrobiło się spokojniej. Te mecze trzeba wygrać"

Paulo Sousa zdradził, kto nie zagra w meczu z San Marino. Jeden z zawodników nie wystąpi też z Albanią

Paulo Sousa wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z San Marino. Selekcjoner biało-czerwonych postanowił zdradzić, kto nie zagra w najbliższym spotkaniu w ramach el. MŚ w Katarze. Pewny jest występ Łukasza Fabiańskiego, natomiast nie było wiadomo, kto za niego wejdzie w okolicy 57. minuty. "Na pewno jutro nie zagra Wojciech Szczęsny. Wszyscy inni mają szansę na to, aby wystąpić i możliwe, że zagrają ci, którzy do tej pory występowali nieco mniej. Chcemy włączać graczy do naszej dynamiki i całej grupy" - powiedział. To zatem oznacza, że swoją szansę otrzyma Łukasz Skorupski lub Radosław Majecki.

Drugim nieobecnym, zgodnie z przewidywaniami dziennikarzy, będzie Damian Szymański, który nie trenował z zespołem i ćwiczył w hotelu z fizjoterapeutą. "Przeprowadziliśmy kolejne badania wraz z naszymi lekarzami. Damian na pewno nie będzie mógł zagrać w najbliższych dwóch meczach reprezentacji. Rozmawiałem z dyrektorem AEK-u Ateny i wiemy, że Szymański będzie potrzebował więcej czasu na powrót do zdrowia. Mam nadzieję, że za około 10 dni Damian wróci do gry" - dodał Sousa.

Spotkanie Polski z San Marino odbędzie się w sobotę 9 października o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Transmisja spotkania będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, Polsacie Sport Premium 1, na stronach internetowych polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Polsat Box Go i TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.