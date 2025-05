Lewandowski jest niesamowity! Wielki wyczyn Polaka w Barcelonie

Robert Lewandowski 9 kwietnia w wygranym 4:0 u siebie pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund zdobył swojego 98. i 99. gola w barwach FC Barcelony. Od tamtej pory czekał półtora miesiąca na swoją 100. bramkę. - Na pewno jest to mój cel i może do trzech razy sztuka, bo dwa razy się nie udało. Mam nadzieję, że to się szybko wydarzy - mówił Lewandowski po meczu z BVB.

Robert Lewandowski wszedł do klubu 100! Jest pięknie

Była 14. minuta niedzielnego pojedynku 38. kolejki La Ligi: Athletic Bilbao - FC Barcelona. Właśnie wtedy Robert Lewandowski zdobył swojego setnego gola w barwach Barcelony. Polski napastnik wykorzystał prostopadłe podanie od Fermina Lopeza i z trzynastu metrów przelobował bramkarza gospodarzy. - Co za spokój, co za finezja - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Cztery minuty później Lewandowski zdobył drugą bramkę! Tym razem z bliska po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Od gola w meczu z BVB Polak nie trafił do siatki w ligowych meczach z Leganes, Celtą Vigo, Espanyolem i Villarrealem, a także w rewanżach Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund i Interem Mediolan. Z meczów z Mallorcą, Realem Valladolid w lidze, finale Pucharu Króla z Realem Madryt i pierwszym półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan wyeliminowała go kontuzja.

W niedzielę w pojedynku w Bilbao 36-letni napastnik rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Do zdobycia gola potrzebował 14 minut.

Dla polskiego napastnika to już 42. gol w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Zagrał w 52 meczach. Lewandowski w La Lidze ma 27 trafień, cztery mniej od prowadzącego wśród najlepszych strzelców Kyliana Mbappe (Real Madryt).

Polak do osiągnięcia magicznej granicy 100 goli w Barcelonie potrzebował zaledwie 147 spotkań.

Warto dodać, że Barcelona jest już trzecim zespołem, dla którego Lewandowski zdobył co najmniej 100 goli. W Bayernie Monachium w 375 meczach strzelił 344 bramki, a dla Borussii Dortmund w 187 spotkaniach trafiał do siatki 103 razy. Wkrótce do tego grona może dołączyć reprezentacja Polski. W narodowych barwach doświadczony napastnik ma 158 meczach i 85 goli.

