Lewandowski pobił rekord Puskasa! Czegoś takiego jeszcze nie było

Była 14. minuta niedzielnego meczu ostatniej kolejki tego sezonu: Athletic Bilbao - FC Barcelona. Właśnie wtedy Robert Lewandowski wykorzystał prostopadłe podanie Fermina Lopeza i strzałem z trzynastu metrów przelobował bramkarza i piłka wpadła do siatki. Był to setny gol Polaka w barwach FC Barcelony. Cztery minuty później Lewandowski zdobył drugiego gola dla mistrzów Hiszpanii i drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka do przerwy prowadziła 2:0.

Wielki wyczyn Roberta Lewandowskiego. Jest rekordzistą!

Robert Lewandowski - zdobywając setnego gola w barwach FC Barcelony - znów zapisał się w historii tego klubu. Polak został piątym piłkarzem w historii tego klubu, który potrzebował najmniejszej liczby meczów, by strzelić 100 bramek. Lewandowski musiał zagrać 147 spotkań, by cieszyć się ze stu goli w barwach FC Barcelony.

Lepszych od niego było zaledwie czterech piłkarzy: Argentyńczyk Mario Evaristo (143 mecze), Urugwajczyk Luis Suarez (120), Węgier słowackiego pochodzenia Laszlo Kubali (103).

Rekordzistą był Hiszpan Mariano Martin, który by zdobyć 100 goli, potrzebował zaledwie 99 spotkań.

To jednak nie koniec! Robert Lewandowski został pierwszym piłkarzem w wieku ponad 36 lat, który strzelił przynajmniej 27 bramek w jednym sezonie La Ligi. Ostatnim piłkarzem, który miał rekord był Ferenc Puskas, który w wieku 36 lat strzelił 26 goli w 1963 roku. Polak pobił zatem wyczyn legendarnego Węgra.

