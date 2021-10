Mocarstwowe plany nowych właścicieli Newcastle. Jest kandydat na trenera

Mike Ashley po 14 latach nie jest już właścicielem Newcastle United. Teraz władze w drużynie Srok będzie sprawować formalnie arabski fundusz inwestycyjny Public Investments Fund, a nieformalnie będzie to książę Muhammad ibn Salman wraz z rodziną królewską. Cała operacja kupna klubu kosztowała, nieoficjalnie, około 300 milionów funtów.

Media: Nowi właściciele Newcastle United chcą topowego trenera. Kandydatem jest Antonio Conte

Włoska "La Gazzetta dello Sport" informuje, że nowi właściciele Newcastle United chcą zatrudnić topowego trenera w miejsce Steve'a Bruce'a. Głównym kandydatem na stanowisko szkoleniowca Srok jest Antonio Conte, który w maju tego roku przedwcześnie zakończył współpracę z Interem Mediolan. Włoch powinien dostać ofertę pracy od funduszu PIF w przeciągu najbliższych dni. Klub może zaoferować Conte wspaniałe warunki do pracy, ponieważ właściciel dysponuje ogromnymi pieniędzmi.

Antonio Conte obecnie pełni rolę eksperta w studiu Sky Sport Italia przy okazji meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022. Były selekcjoner reprezentacji Włoch nie planował powrotu na ławkę trenerską w trakcie obecnych rozgrywek, ale nie należy wykluczać, że oferta od nowych właścicieli Newcastle United spowoduje, iż zmieni zdanie. Steve Bruce nie ukrywa, że liczy się ze zwolnieniem ze stanowiska. "Mam nadzieję, że nowi właściciele dadzą mi szansę, abym mógł pokazać, co potrafię, ale jestem też realistą i wiem, że mogą zrobić, co tylko chcą" - powiedział w rozmowie z "The Telegraph".

W gronie potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska trenera Newcastle United jest też Steven Gerrard (obecnie Rangers) oraz Frank Lampard. Sroki fatalnie rozpoczęły sezon 2021/2022 w Premier League. Po siedmiu meczach Newcastle zajmuje 19. miejsce z trzema punktami i ma na koncie trzy remisy oraz cztery porażki. W następnej kolejce ligi angielskiej Sroki zagrają z Tottenhamem. Ten mecz odbędzie się 17 października o godzinie 17:30.