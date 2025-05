Robert Lewandowski rozgrywa ostatni mecz w tym sezonie. Jego FC Barcelona mierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Teoretycznie Polak cały czas ma szansę na zdobycie trofeum Pichcichi. Aby dogonić w klasyfikacji strzelców Kyliana Mbappe, potrzebuje jednak aż sześciu goli i asysty. Do przerwy radził sobie wręcz rewelacyjnie.

Hiszpanie reagują na wielki wyczyn Lewandowskiego. Tak ocenili go w przerwie

Kapitan reprezentacji Polski jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa pokazał się z najlepszej możliwej strony. Po podaniu po ziemi Fermina Lopeza wpadł w pole karne, po czym przelobował Unaia Lopeza. Był to jego setny gol w barwach FC Barcelony.

Nie minęły trzy minuty, a już wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tym razem wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego Raphinhi i fatalne ustawienie obrońców Athleticu. Z bliskiej odległości skierował piłkę głową do siatki i podwyższył na 2:0. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza część spotkania. A jak tuż po niej Lewandowskiego oceniły hiszpańskie media?

Kataloński "Sport" nazwał Polaka mianem "nieśmiertelnego" i wystawił najwyższą w zespole notę 9. - Od dłuższego czasu nie strzelił gola, ale nigdy nie można go skreślać. W mgnieniu oka strzelił dwa gole, ale problemy z dolną częścią pleców spłatały mu figla. Jednak wytrwał - czytamy. Z kolei "Mundo Deportivo" nie przyznało konkretnej oceny. Napisało za to o "setce Lewandowskiego". - Setny gol Polaka dla Barcelony, w dodatku przy perfekcyjnym wykończeniu. Jako bonus dorzucił jeszcze jednego gola, strzelając głową - to jedno z najłatwiejszych trafień w jego legendarnej karierze - znaznaczono.

W wyjściowym składzie Barcelony zabrakło tym razem Wojciecha Szczęsnego. W bramce Katalończyków nieoczekiwanie pojawił się Inaki Pena, który przegrał rywalizację Polakiem w drugiej części sezonu.