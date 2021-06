Dwa kluczowe momenty! Tak Jakub Świerczok strzelił gola w meczu Polska - Rosja [WIDEO]

Przed meczem zastanawiano się, jak na reprezentację Polski przeciwko Rosji wpłynie brak Roberta Lewandowskiego, który zapowiedział Paulo Sousa. Portugalski trener w składzie na pierwszy towarzyski sprawdzian kadry przed mistrzostwami Europy postawił jednak na trzech zawodników, którzy mogli grać na jego pozycji.

Tak Polacy strzelili na 1:0 z Rosją! Debiutancki gol Świerczoka

Chodzi o Dawida Kownackiego, Jakuba Świerczoka i Karola Świderskiego. Już w trzeciej minucie spotkanie ze świetnej strony pokazał się ten drugi. W zaledwie czwartym spotkaniu dla polskiej kadry i pierwszym za kadencji Paulo Sousy zdobył swojego debiutanckiego gola.

Dwa kluczowe momenty i podania Klicha oraz Frankowskiego

Cała akcja miała przede wszystkim dwa kluczowe momenty - podania, które doprowadziły piłkę do Świerczoka. Najpierw po odzyskaniu jej przez Świderskiego, długie podanie w pole karne posłał Mateusz Klich. Piłkarz Leeds wypatrzył będącego na równi z obrońcami Przemysława Frankowskiego, który wypuścił sobie piłkę w polu karnym, zdążył jeszcze do niej dopaść i podać do będącego na wolnej pozycji Świerczoka.

Spotkanie reprezentacji Polski z Rosją trwa.

