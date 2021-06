Paulo Sousa podał skład na Polska - Rosja! Lewandowski nie gra, jest debiut

Reprezentacja Polski we wtorek zagra towarzyskie spotkanie z Rosją we Wrocławiu. Polacy przez ostatni tydzień przygotowywali się do mistrzostw Europy w Opalenicy, a teraz rozegrają pierwszy mecz kontrolny przed Euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa podjął ważną decyzję. "Chce budować dobrą atmosferę"

Znamy skład na mecz z Rosją we Wrocławiu!

Paulo Sousa podał już skład, w jakim Polacy zagrają z Rosją. Zgodnie z jego zapowiedzią nie ma w nim Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu odpocznie, a jako napastnicy zaprezentują się Karol Świderski i Jakub Śwerczok. Jako ofensywny zawodnik zagra także Dawid Kownacki. Debiutantem w będzie za to Tymoteusz Puchacz.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Rosją:

Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz - Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Przemysław Frankowski - Karol Świderski, Dawid Kownacki, Jakub Świerczok

Krzysztof Piątek opublikował zdjęcie. "Coraz silniejszy"

Początek spotkania na stadionie we Wrocławiu o godzinie 20:45. Transmisja tego meczu w Polsce będzie dostępna na antenie Polsatu Sport, TVP 1 oraz TVP Sport, natomiast w internecie będzie można go obejrzeć poprzez stronę Ipla.tv, sport.tvp.pl lub aplikację mobilną TVP Sport. Relacja tekstowa z meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.