Zbigniew Boniek: Chcemy bawić się do piątej rano i wrócić nawaleni

Trwają przygotowania do Euro 2021. Dzisiaj Polacy zmierzą się we Wrocławiu z reprezentacją Rosji, natomiast za tydzień zagrają z Islandią. Na ten moment forma drużyny prowadzonej przez Paulo Sousę jest niewiadomą. Trudno także stwierdzić, jaki wynik na nadchodzącej imprezie można uznać za sukces. Na temat oczekiwań wobec kadry wypowiedział się Zbigniew Boniek, który pojawił się w programie "Gość Radia ZET".

REKLAMA

Zobacz wideo Gorąco na linii Boniek-Błaszczykowski. "Jest złośliwy. Reaguje alergicznie"

Zbigniew Boniek: Euro jest jak dyskoteka. My chcielibyśmy bawić się do piątej rano i wrócić zadowoleni i nawaleni

Prezes PZPN stwierdził, że przebicie osiągnięcia z Euro 2016, czyli awans co najmniej do czołowej czwórki "to byłby sukces nieprawdopodobny". W rozmowie jednak tonował nastroje i apelował o to, aby koncentrować się przede wszystkim na każdym kolejnym meczu. - W sporcie nie należy patrzeć na dwa pojedynki do przodu, tylko na każdy następny. Najważniejszy jest pierwszy krok [...]. Jeżeli ze Słowacją nie przegramy, zagramy dobry mecz to od razu zrobi się dobra atmosfera, będziemy przekonani o naszej wartości. [...] Wyjdźmy z grupy, zagrajmy mecz 1/8 [...] Myślmy krok po kroku, a potem zobaczymy, co będzie dalej - stwierdził Boniek.

Zbigniew Boniek jako kibic mówi, że Euro to jest taka dyskoteka, na której bawią się 24 zespoły. Najsłabsi zostają wyrzuceni o północy i idą do domu. Następni zostają wyrzuceni o drugiej w nocy, a my chcielibyśmy się bawić do piątej rano, wrócić nawaleni i zadowoleni. Chcielibyśmy być do samego końca dyskoteki.

- dodał także lekko żartobliwie prezes PZPN.

Maciej Rybus o swoim stanie zdrowia. "Trener powtarzał"

Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy zmierzy w grupie E z Hiszpanią, Słowacją oraz Szwecją. Pierwszy mecz Euro 2020 Polacy zagrają 14 czerwca ze Słowakami w Sankt Petersburgu. Później czeka ich starcie z Hiszpanią (19 czerwca w Sewilli) oraz Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg).

Niespodziewany skład Polski! Debiutant może wygrać najwięcej [SEKCJA PIŁKARSKA EXTRA]