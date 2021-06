Krzysztof Piątek opublikował zdjęcie. "Coraz silniejszy"

Krzysztof Piątek był pewny powołania i wyjazdu na EURO 2021 z reprezentacją Polski, natomiast na dwie kolejki przed końcem sezonu złamał kostkę w prawej nodze i przedwcześnie opuścił boisko w spotkaniu z Schalke 04. – Informacja od lekarzy mnie zmiażdżyła. Przeżyłem najgorszy dzień w moim życiu. Dotarło do mnie, że przepadły mistrzostwa Europy, o których od dwóch lat marzyłem – powiedział napastnika w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Krzysztof Piątek wraca do zdrowia. "Codziennie coraz silniejszy"

Napastnik reprezentacji Polski opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym znajduje się na siłowni, a na jego prawej nodze jest orteza stopowo-goleniowa. Piątek wrzucił zdjęcie z dopiskiem "codziennie coraz silniejszy". Celem byłego zawodnika Milanu jest powrót do gry w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy. Tym samym Polak liczy na to, że zdoła się wykurować do rozpoczęcia nowego sezonu Bundesligi (13 sierpnia).

Po powrocie do zdrowia Krzysztofa Piątka czeka rywalizacja z przynajmniej dwoma napastnikami. Jak podają niemieckie media, Hertha Berlin ma zamiar sprowadzić nowego piłkarza na tę pozycję. Tym samym zarówno Polak, jak i Jhon Cordoba, będą mieli nowego konkurenta w walce o podstawowy skład.

Krzysztof Piątek zagrał w 32 spotkaniach minionego sezonu Bundesligi, w których zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty. Reprezentant Polski był najlepszym strzelcem zespołu ex-aequo ze wspomnianym Cordobą oraz Matheusem Cunhą. Kontrakt Piątka z Herthą jest ważny do końca czerwca 2025 roku.