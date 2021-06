Gdzie i kiedy oglądać Polska - Rosja? Pierwszy sprawdzian przed Euro 2021 [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Podobnie jak przed EURO 2016 oraz mistrzostwami świata w 2018 roku, reprezentację Polski czekają mecze towarzyskie. Kadra prowadzona przez Paulo Sousę ma zaplanowane dwa sparingi przed rozpoczęciem EURO 2021. W najbliższy wtorek Polacy zagrają z Rosją, natomiast na 8 czerwca zaplanowane jest spotkanie z reprezentacją Islandii.

Zobacz wideo Paulo Sousa podjął ważną decyzję. "Chce budować dobrą atmosferę"

Polska – Rosja. Bez pięciu piłkarzy na pierwszy sparing. Odpoczywa zarówno Szczęsny, jak i Lewandowski

Reprezentacja Polski przystąpi do pierwszego meczu towarzyskiego przed EURO 2021 bez pięciu zawodników. Zgodnie z zapowiedzią w tym spotkaniu nie zagra Wojciech Szczęsny, a jego miejsce zajmie Łukasz Fabiański. W kadrze Polski na mecz z Rosją zabraknie także Roberta Lewandowskiego, który nie pojechał z zespołem do Wrocławia. Z powodu urazów zabraknie Pawła Dawidowicza, Macieja Rybusa oraz Arkadiusza Milika, którzy będą wprowadzani do zespołu tuż po spotkaniu z Rosją.

Reprezentacja Polski zagra z Rosją po raz pierwszy od niemal dziewięciu lat. Ostatni mecz między tymi zespołami odbył się 12 czerwca 2012 roku podczas EURO 2012. Zakończył się remisem 1:1, a gola strzelił wtedy Jakub Błaszczykowski. W 2007 roku w meczu towarzyskim padł remis 2:2, a jedną z bramek również dobył zawodnik Wisły Kraków.

Na Euro 2021 reprezentacja Polski zagra w grupie E, gdzie będzie walczyć o awans ze Słowacją, Hiszpanią oraz Szwecją, natomiast Rosjanie zmierzą się w grupie B z Belgią, Finlandią oraz Danią.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska – Rosja?

Spotkanie reprezentacji Polski z Rosją odbędzie się we wtorek 1 czerwca o godzinie 20:45 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Transmisja tego meczu w Polsce będzie dostępna na antenie Polsatu Sport, TVP 1 oraz TVP Sport, natomiast w internecie będzie można go obejrzeć poprzez stronę Ipla.tv, sport.tvp.pl lub aplikację mobilną TVP Sport. Relacja tekstowa z meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.