Maciej Rybus o swoim stanie zdrowia. "Trener powtarzał"

Reprezentacja Polski we wtorek zagra jeden z dwóch meczów kontrolnych przed mistrzostwami Europy. Zmierzą się z Rosją we Wrocławiu, a po tym, jak skład na to spotkanie podał już trener Paulo Sousa, wiemy, że zadebiutuje w nim Tymoteusz Puchacz.

Na lewej stronie nie zagra za to Maciej Rybus. Polak grający w Lokomotiwie Moskwa nie brał także udziału w grupowych treningach podczas ostatniego tygodnia zgrupowania w Opalenicy. Był jednym z pięciu zawodników, którzy nie wzięli udziału w otwartej dla dziennikarzy gierce treningowej.

- Najważniejszy teraz jest uraz i doleczenie go. Doznałem tej kontuzji w finale Pucharu Rosji. Miałem naderwanie mięśnia czworogłowego. Jestem na ostatniej prostej do treningu z drużyną. Trener powtarzał, że nie chce, żebym wracał za wcześnie. A ja chcę wrócić i zagrać w drugim meczu towarzyskim - wskazał Rybus w rozmowie dla TVP Sport. Drugi mecz towarzyski przed Euro 2020, z Islandią, Polacy rozegrają tydzień po spotkaniu z Rosją, we wtorek, 8 czerwca.

Dziennikarz Jacek Kurowski wspomniał mu o kontuzji, która zatrzymała go w ostatnich chwilach przed wyjazdem na Euro 2016. - Nawet mi nie przypominaj - uciął Rybus. - To był feralny, nieprzyjemny uraz. Ten nie jest tak poważny, występ na mistrzostwach nie jest dla mnie zagrożony - uspokoił zawodnik.

- Mieliśmy ciężkie treningi, a nie tylko koncerty i kabarety - komentował Rybus zgrupowanie w Opalenicy. - Dzisiaj czeka nas ciężki mecz z Rosją, ale i dobry sprawdzian. Najciekawsi zawodnicy u Rosjan? To na pewno Artiom Dziuba i Aleksandr Gołowin, jeśli tylko zagrają i będą w formie - ocenił piłkarz.

Polska - Rosja od 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl

Spotkanie Polski z Rosją rozpocznie się we wtorek 1 czerwca o godzinie 20:45 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Transmisja tego meczu w Polsce będzie dostępna na antenie Polsatu Sport, TVP 1 oraz TVP Sport, natomiast w internecie będzie można go obejrzeć poprzez stronę Ipla.tv, sport.tvp.pl lub aplikację mobilną TVP Sport. Relacja tekstowa z meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.