Niespodziewany skład Polski! Debiutant może wygrać najwięcej [SEKCJA PIŁKARSKA EXTRA]

Reprezentacja Polski zaczyna ostatni etap przygotowań do Euro 2020. Wtorkowe starcie z Rosją to przedostatni sparing przed meczami mistrzostw Europy. Na Sport.pl przygotowaliśmy specjalne studio poświęcone sparingowi Polski. Początek o 19.45. Na pomeczowe studio zapraszamy o 22.45. Program prowadzą Piotr Majchrzak i Jakub Kręcidło. Połączymy się również z naszymi reporterami we Wrocławiu, którymi są Dominik Wardzichowski i Dawid Szymczak.

