Odważne słowa reprezentanta Polski. "Nie jedziemy na Wembley, aby się bronić"

To, że Polska na Wembley zagra bez Lewandowskiego wiadomo było od poniedziałkowego poranka. We wtorek okazało się, że uraz kolana wykluczy kapitana naszej kadry na najbliższe cztery tygodnie. Do tych dwóch złych informacji odniósł się na konferencji przed meczem na Wembley Jan Bednarek.

"Może to wszystko mu wyjść na dobre"

- Musimy udowodnić, że bez Roberta jesteśmy w stanie sprawić Anglikom sporo problemów. Chcemy, by fani byli z nas dumni, chcemy dać im radość i właśnie takie zadanie mamy na środowy wieczór - zapowiedział Bednarek. Kontuzję snajpera Bayernu i aż cztery tygodnie przerwy określił jako bardzo złą wiadomość.

- Wiemy, w jakiej Robert był dyspozycji. Wiemy, jakie w najbliższym czasie ma ważne mecze. Domyślam się jak bardzo musi być niezadowolony, ale znając go wiem, że po czterech tygodniach wróci w jeszcze lepszej dyspozycji. Z większym głodem do strzelania bramek. Myślę, że z tego powodu może to wszystko mu wyjść na dobre - ocenił Bednarek. Przez angielskich dziennikarzy został zapytany o angielski atak, z którym w środę zmierzy się Polska, jak ujął to brytyjski dziennikarz "być może jeden z najgroźniejszych w Europie".

- Myślę, że wasza drużyna jest jedną z najbardziej jakościowych. Raheem Sterling, Phil Foden, Harry Kane inne gwiazdy Premier League mogą sprawić nam sporo problemów, ale jeśli nie damy im miejsca, przyciśniemy, zagramy agresywnie, to jest to trudne dla wszystkich. To właśnie będziemy chcieli zrobić w środę. Będziemy musieli zwracać uwagę na całą drużynę rywali, ale żeby być szczerym powiem, że musimy skupić się też na naszej grze. Na tym jak my mamy stwarzać sobie sytuacje, co chcemy grać. Nie jedziemy na Wembley, aby się bronić. Niech Anglicy też pomyślą o obronie - powiedział Bednarek.

- Plan i pomysł na ten mecz jest. Trenowaliśmy go m.in. w poniedziałek, nie chcę jednak mówić o szczegółach jak będzie chciał to zrobi to trener. My wykorzystaliśmy nasz czas w 100 procentach, chciałoby się mieć go oczywiście więcej, ale musimy grać tymi kartami, które mamy - zakończył polski obrońca. Spotkanie z Anglią w środę o 20.45. Wyspiarze w dwóch meczach zdobyli komplet punktów. Polacy zremisowali z Węgrami (3:3) i wygrali z Andorą (3:0).