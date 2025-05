Raków dopiero co pobił transferowy rekord, a tu nagle sensacyjne wieści!

Jonathan Braut Brunes trafił do Rakowa latem zeszłego roku na zasadzie wypożyczenia z Oud-Heverlee Leuven. Norweg ma za sobą udany sezon, w którym rozegrał 32 mecze i strzelił 14 goli. Mówiło się, że napastnik nie chce zostać w Częstochowie, ale w środę klub oficjalnie poinformował o jego wykupie za dwa miliony euro, czym pobili własny rekord transferowy. Tym samym Brunes związał się z Rakowem do 2028 roku, tak jak ustalono w zeszłym roku przy wypożyczeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Jonathan Braut Brunes chce odejść. Nagły zwrot

Zaskakujące informacje na temat Brunesa przekazał "Przegląd Sportowy". Dziennikarze twierdzą, że napastnik chce odejść z Rakowa, mimo że ledwo co został wykupiony. "U Norwega przez ostatnie miesiące wydarzyło się jednak tyle, że myśli o zmianie klubu" - czytamy. Źródło dodaje, że jednym z powodów może być brak mistrzostwa Polski, przez co Brunes nie będzie miał okazji do gry w Lidze Mistrzów.

Raków obecnie ma nadzieję, że Norweg zmieni zdanie po urlopie. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, działacze mają być gotowi rozważyć "atrakcyjną" ofertę, czyli wyższą niż kwota, za którą został wykupiony. Inne opcje zakładają sprzedaż piłkarza po eliminacjach Ligi Konferencji lub rozstanie z nim zimą, gdy wypromuje się jeszcze bardziej w europejskich pucharach. "Niby umowa Brunesa jest ważna, a pytań nie brakuje" - skwitowano.

Raków Częstochowa zakończył sezon 24/25 z wicemistrzostwem Polski, co oznacza, że zagra we wspomnianych eliminacjach Ligi Konferencji. Walka o tytuł toczyła się do ostatniej kolejki, ale ostatecznie Lech Poznań utrzymał punkt przewagi. Raków zmagania w eliminacjach rozpocznie od drugiej rundy, która odbędzie się w dniach 24 i 31 lipca.