Oficjalnie: Wiadomo, kto pokaże Ligę Mistrzów przez trzy kolejne lata

- Telewizja Polsat kupiła prawa do transmisji piłkarskiej Ligi Mistrzów przez kolejne trzy sezony, od połowy 2021 do połowy 2024 roku. Mecze będą pokazywane w kanałach Polsat Sport Premium, czyli tak jak do tej pory.

