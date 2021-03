Robert Lewandowski jest już w Monachium. "Sky Sport" publikuje nagranie

Torben Hoffman, reporter niemieckiego oddziału "Sky Sport", wrzucił na swoje konto na twittera film, na którym widać Roberta Lewandowskiego, jak wchodzi do siedziby Bayernu Monachium przy ulicy Saebener Strasse.

Lewandowski przechodzi szczegółowe badania w Bayernie Monachium. "Brakuje diagnozy"

- Wciąż brakuje diagnozy ze strony Bayernu - napisał krótko niemiecki reporter "Sky Sport".

Jak donosi Maximilian Koch, dziennikarz "Abendzeitung Muenchen" jeszcze dzisiaj mają być znane wyniki badań Lewandowskiego, o czym napisał na Twitterze.

Przypomnijmy, że Lewandowski w meczu z Andorą w el. MŚ doznał urazu kolana, który wyklucza go z meczu reprezentacji Polski, która zmierzy się na Wembley z Anglią (środa 31 stycznia godz. 20:45). - Badania kliniczne i obrazowe wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Krótki czas pozostający do kolejnego meczu kadry wyklucza udział kapitana reprezentacji w tym spotkaniu. Wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem pogłębienia urazu. Taka decyzja jest jedyną słuszną, mając na uwadze zbliżające się mistrzostwa Europy" - poinformował w poniedziałek przed południem PZPN.

A leczenie tego typu urazu - jak informuje PZPN - z reguły trwa od 5 do 10 dni. Co oznacza, że Polska w środę na Wembley będzie musiała sobie radzić bez Lewandowskiego. Zagrożony jest również występ napastnika w ligowym meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk.

"Decyzja podjęta przez polski sztab była najlepszą z możliwych"

Lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski, w wywiadzie dla portalu meczyki. pl ujawnił kulisy kontuzji Roberta Lewandowskiego. - Była już przygotowana zmiana, gdy jeden z zawodników Andory upadł całym swoim ciałem na jego kolano i je wykręcił. [...] Nie jest to krytyczna sytuacja, ale wymaga odpoczynku - przyznał Jaroszewski.

- Gdyby zdecydowano się na wyłączenie bólu poprzez tzw. blokady, to częściowe uszkodzenie więzadła sprawia ogromne ryzyko uszkodzenia całkowitego. Decyzja podjęta przez polski sztab była najlepszą z możliwych - mówił Sport.pl Maciej Tabiszewski, ortopeda i były lekarz Legii.