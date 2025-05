Wielki transfer Widzewa staje się faktem. 1,5 miliona euro na stole

Po przejęciu Widzewa Łódź przez nowego właściciela Roberta Dobrzyckiego, łódzki klub ma dołączyć w ciągu najbliższych sezonów dołączyć do ścisłej czołówki Ekstraklasy. Po tym, jak w minionych latach Widzew plątał się w środku czy nawet dolnej części ligowej tabeli, już od przyszłych rozgrywek ma być inaczej. Dobrzycki już tego lata poprzez dyrektora sportowego Mindaugasa Nikoliciusa chce wydać na wzmocnienia nawet 4 miliony euro i jak się okazuje, spora część tej kwoty już została zagospodarowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Media: Wielki transfer Widzewa Łódź staje się faktem. Mariusz Fornalczyk o krok od łódzkiego klubu

Według informacji portalu Meczyki.pl nowym zawodnikiem Widzewa Łódź zostanie skrzydłowy Korony Kielce Mariusz Fornalczyk. 22-latek wiosną był jednym z objawień rozgrywek, a także filarem nie tylko Korony, lecz również młodzieżowej reprezentacji Polski, która za kilkanaście dni rozpocznie zmagania na mistrzostwach Europy.

Widzew od kilku tygodni był bardzo zdeterminowany, by pozyskać Fornalczyka i dopnie swego. Doszedł do porozumienia z zawodnikiem i jego otoczeniem, po czym ma wpłacić klauzulę odstępnego w kontrakcie 22-latka z Koroną Kielce, wynoszącą 1,5 miliona euro. Do ustalenia pozostały już jedynie szczegóły, a sam piłkarz podpisze z Widzewem czteroletni kontrakt.

Transfer Mariusza Fornalczyka za 1,5 miliona euro oznacza rekord transferowy Widzewa Łódź oraz piąty najwyższy transfer w historii Ekstraklasy. Więcej od 22-letniego skrzydłowego kosztowali bowiem tylko Ruben Vinagre (Sporting Lizbona -> Legia Warszawa, 2,5 mln euro), Jonatan Braut Brunes (OH Leuven -> Raków Częstochowa, 2 mln euro), Patrik Walemark (Feyenoord Rotterdam -> Lech Poznań, 1,8 mln euro) oraz Ali Gholizadeh (Charleroi -> Lech Poznań, 1,8 mln euro).

Fornalczyk w 30 meczach ubiegłego sezonu strzelił cztery gole i zaliczył cztery asysty w Ekstraklasie, ale jego wpływu na grę "Złocisto-Krwistych" nie da się wyrazić jedynie w liczbach. Wszystko dlatego, że to właśnie Fornalczyk był liderem poczynań ofensywnych Korony, ciągnąc ten zespół wiosną do pewnego utrzymania z jedenastego miejsca w tabeli. W Koronie Kielce występował od półtora roku, po transferze z Pogoni Szczecin. "Portowcy" mają otrzymać 25 proc. z transferu 22-letniego skrzydłowego do Widzewa, co oznacza 375 tys. euro.

Dodatkowo, jak informuje Damian Wysocki z portali wKielcach.info, Widzew miał zaoferować duże pieniądze dla zawodnika oraz jego otoczenia, które sprawiły, że Fornalczyk zdecydował się pozostać w Ekstraklasie, odrzucając zainteresowanie klub z zagranicy.

W przypadku finalizacji transakcji, będzie to trzeci letni transfer Widzewa Łódź. Wcześniej jako wolni zawodnicy z łódzkim klubem związali się Sebastian Bergier z GKS Katowice oraz Antoni Klukowski z Pogoni Szczecin.