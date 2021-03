"Guardian" wybrał doborową dziesiątkę. Anglicy najbardziej boją się czterech Polaków

Reprezentacja Polski w czwartek rozpoczyna w czwartek 25 marca eliminacje mistrzostw świata meczem z Węgrami. Faworytem do wygrania grupy jest jednak Anglia, która w 1. kolejce podejmie San Marino. Później zespół Garetha Southgate'a zmierzy się w niedzielę 28 marca z Albanią i w środę 31 marca z Polską na Wembley.

Z okazji rozpoczęcia eliminacji do mundialu w Katarze "The Guardian" przygotował listę 10 piłkarzy, którzy mogą sprawić w grupie najwięcej kłopotów reprezentacji Anglii. Na liście znalazło się aż czterech reprezentantów Polski - Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Moder i Sebastian Szymański. Angielski dziennik postanowił przyjrzeć się dokładnie każdemu z nich.

Angielski dziennik zwraca uwagę na czterech polskich piłkarzy przed rozpoczęciem el. MŚ. "Wrócił do swojej najlepszej formy"

W opisie przy Robercie Lewandowskim czytamy: "Z wiekiem staje się coraz bardziej płodny. 32-latek strzelił kolejnego hat-tricka dla Bayernu Monachium w poprzedni weekend, bijąc swój rekordowy wynik 34 bramek z zeszłego sezonu i ma już ich na koncie 35. Pozostało mu osiem meczów i brakuje mu pięciu bramek do wyrównania rekordu wszechczasów Gerda Muellera, który wynosi 40 goli w jednym sezonie Bundesligi. Po stosunkowo skromnym początku w reprezentacji Polski, Lewandowski strzelił aż 45 goli w 56 występach od 2014 roku. Ma w tym sezonie najwyższy ranking wg "WhoScored" (8,05) spośród wszystkich zawodników UEFA w eliminacjach do mistrzostw świata".

"Na początku swojej kariery łączony z niektórymi z najlepszych angielskich klubów, Piotr Zieliński przeniósł się do Neapolu w 2016 roku i stał się ostoją drużyny przez ostatnie trzy sezony. Ustawiony ofensywnie pomocnik tak naprawdę nie poczynił postępów, których wielu oczekiwało, aż do tego sezonu. Wydaje się, że ostatnio wrócił do swojej najlepszej formy, z trzema bramkami i trzema asystami w ostatnich siedmiu występach. 26-latek miał udział w zdobyciu aż 12 bramek w zaledwie 22 meczach Serie A w tym sezonie. Ma też średnio dwa razy więcej udanych dryblingów niż w dwóch poprzednich sezonach razem" - napisali dziennikarze o Piotrze Zielińskim.

"Jakub Moder zagrał pierwszy raz w podstawowym składzie Brighton w Premier League i nie zawiódł w starciu z Newcastle, pomimo tego, że wystąpił na lewej stronie pomocy. [...] 21-latek już trzykrotnie zagrał w kadrze, a w listopadzie nawet zdobył gola przeciwko Ukrainie. Zapowiada się na wieloletniego następcę dla Grzegorza Krychowiaka i stoi przed szansą, aby dokonać szybkiego przełomu pod okiem nowego trenera reprezentacji Polski, Paulo Sousy" - argumentowali dziennikarze grę Jakuba Modera.

"Ostoja rosyjskiej ligi z Dynama Moskwa w wieku zaledwie 21 lat. Sebastian Szymański to wszechstronny i ciężko pracujący rozgrywający, który jest postrzegany jako przyszły, podstawowy reprezentant Polski. Grający na jednym ze skrzydeł podczas spotkań reprezentacji, podobnie jak Moder, będzie miał nadzieję przekonać Sousę o tym, że może zająć miejsce w środkowej strefie linii pomocy. Zajmuje drugie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Rosji w tym sezonie zarówno pod względem odbioru (53), jak i kluczowych podań (54)" - taką laurkę wystawili Symańskiemu Anglicy.

Oprócz tego na liście "Guardiana" znalazło się trzech reprezentantów Węgier - Peter Gulacsi, Dominik Szoboszlai oraz Attila Szalai oraz trzech Albańczyków - Berat Djimsiti, Marash Kumbulla oraz Armando Broja.