Lewandowski na pewno opuści te mecze. Bardzo długa lista! Rekordy mocno zagrożone

Pierwsza diagnoza w sprawie urazu Lewandowskiego po meczu przeciwko Andorze brzmiała 5-10 dni przerwy. To oznaczało dla Polaka walkę z czasem, żeby zdążyć na mecz Bundesligi przeciwko RB Lipsk, który Bayern rozegra już w sobotę oraz oczywiście jego absencję w meczu z Anglią na Wembley w środę. Ale okazało się, że przerwa będzie dłuższa.

Przerwa Lewandowskiego dłuższa niż przypuszczano. W których meczach nie zagra?

Bayern Monachium podał, że napastnik musi pauzować przez około cztery tygodnie. To oznacza, że poza meczami z Anglią i RB Lipsk zabraknie go także m.in. w obu spotkaniach ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain.

Mecze, w których nie zagra Robert Lewandowski ze względu na kontuzję kolana:

31 marca, Anglia - Polska, eliminacje mistrzostw świata

3 kwietnia, RB Lipsk - Bayern Monachium, Bundesliga

7 kwietnia, Bayern Monachium - Paris Saint-Germain, Liga Mistrzów

10 kwietnia, Bayern Monachium - Union Berlin, Bundesliga

13 kwietnia, Paris Saint-Germain - Bayern Monachium, Liga Mistrzów

17 kwietnia, Vfl Wolfsburg - Bayern Monachium, Bundesliga

20 kwietnia, Bayern Monachium - Bayer Leverkusen, Bundesliga

24 kwietnia, FSV Mainz 05 - Bayern Monachium, Bundesliga (?)

Utrudnione bicie rekordu. Lewandowskiemu zostaną trzy lub cztery mecze na przeskoczenie Gerda Muellera

Uraz utrudni także Polakowi pobicie rekordu strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi Gerda Muellera. Lewandowski do tej pory zdobył 35 goli w 26 ligowych meczach. Do zrównania się z legendą niemieckiej piłki zostało mu zatem pięć bramek, które musiałby strzelić w trzech lub czterech meczach, na które będzie mógł wrócić do gry.

Co ciekawe, Gerd Mueller gdy ustanawiał swój rekord 40 goli w sezonie 1971/1972 ostatni raz zdobywał gole w meczu 32. z 34 kolejek Bundesligi. Trafił wtedy jednak aż trzykrotnie z Eintrachtem Frankfurt. Jeśli Lewandowski wróci do gry 24 kwietnia, zostaną mu do zagrania mecze na wyjeździe z FSV Mainz, w Monachium z Borussią Moenchengladbach, na wyjeździe z Freiburgiem i w Monachium z Augsburgiem. W Lidze Mistrzów w przypadku awansu Bayernu mógłby zagrać nawet w pierwszym meczu półfinałowym (27-28 kwietnia).