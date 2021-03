Oficjalnie: Jest decyzja ws. występu Grzegorza Krychowiaka! "Rozpoczynamy procedurę"

We wtorkowy poranek PZPN poinformował, że kolejni dwaj reprezentanci Polski, Kamil Piątkowski i Grzegorz Krychowiak, są zakażeni koronawirusem. Pomocnik grający na co dzień w rosyjskim Lokomotiwie choruje po raz drugi, wcześniej zakaził się koronawirusem na przełomie listopada i grudnia.

- Reprezentacja Polski przeszła kolejne testy na obecność koronawirusa. Niestety wyniki u Grzegorza Krychowiaka i Kamila Piątkowskiego są pozytywne. Z uwagi na fakt, że Krychowiak jest ozdrowieńcem podjęliśmy rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia do meczu - oświadczył rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. I dodał: - Niestety również mój wynik testu był pozytywny. Pozostali członkowie sztabu szkoleniowego uzyskali wyniki negatywne.

Jak informował nasz dziennikarz Kacper Sosnowski, jeżeli wynik kolejnego testu Krychowiaka okazałby się negatywny, to pomocnik miał polecieć do Anglii prywatnym samolotem.

Jest tylko jedna szansa na występ Krychowiaka z Anglią. "Nawet ozdrowieniec może zakażać"

- Grzegorz chorował jesienią. Z badań, które robiliśmy na początku zgrupowania, wynikało, że ma wysoki poziom przeciwciał i że ryzyko by kogoś zakażał jest niewielkie. Przesłaliśmy UEFA dokumenty w tej sprawie i staramy się, by Grzegorz został dopuszczony do meczu, jednak wszystko jest uzależnione od negatywnego wyniku testu PCR. Jeśli go nie będzie, piłkarz nie będzie mógł wlecieć do Anglii - wyjaśniał później Sport.pl Kwiatkowski.

Negatywny wynik testu, pozytywna informacja

Po południu PZPN poinformował o tym, że drugi test Krychowiaka dał wynik negatywny. "Mamy oficjalne potwierdzenie, że wynik drugiego testu Grzegorza Krychowiaka jest negatywny. Teraz rozpoczynamy procedurę związaną z jego przyjazdem do Londynu" - poinformował na konferencji prasowej przed meczem z Anglią Filip Adamus z PZPN.

Pozytywny test Krychowiaka rozpętał burzę domysłów. "Vlogi z kadry to autodonos"

Warto zaznaczyć, że koronawirus wyeliminował z tego występu trzech innych reprezentantów - Mateusza Klicha, Łukasza Skorupskiego i Kamila Piątkowskiego. Z powodu kontuzji z kolei przeciwko Anglikom nie zagra Robert Lewandowski, który już zdążył wrócić do Monachium.

Mecz Anglia - Polska zostanie rozegrany w środę o godzinie 20:45 na londyńskim Wembley. Relacja z tego spotkania na Sport.pl.