Nowe informacje ws. Krychowiaka i meczu z Anglią. PZPN ma plan

- Reprezentacja Polski przeszła kolejne testy na obecność koronawirusa. Niestety wyniki u Grzegorza Krychowiaka i Kamila Piątkowskiego są pozytywne. Z uwagi na fakt, że Krychowiak jest ozdrowieńcem, podjęliśmy rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia do meczu - napisał na swoim Twitterze Jakub Kwiatkowski. Co to oznacza? Na razie fakty są takie, że o 10:30 rano samolot z polską reprezentacją wyleciał do Londynu, a Piątkowski i Krychowiak zostali w hotelu kadry. Zresztą z powodu infekcji koronawirusowej są tam też Łukasz Skorupski i Mateusz Klich. PZPN liczy jednak, że sytuacja z zawodnikiem Lokomotiwu się zmieni.

Testy PCR były robione w poniedziałek rano. Ich wyniki przyszły na zgrupowanie późnym popołudniem. Wieczorem Przegląd Sportowy poinformował o trzech nowych przypadkach COVID w kadrze. Pytany o to w Sekcji Piłkarskiej Zbigniew Boniek przyznał, że chodzi o jednego członka sztabu (okazał się nim rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski) i jednego z piłkarzy.

- Jeden z piłkarzy, który ma pozytywny wynik testu PCR czuje się świetnie. Na treningu tryskał humorem dobrze się prezentował - mówił Boniek. Chodziło właśnie o Grzegorza Krychowiaka. Zresztą to, że Krychowiak aktualnie jest gotowy na 90 minut z Anglią, potwierdza nam osoba z jego otoczenia: - Nie ma żadnym symptomów choroby. Czuje się znakomicie, trzeba poczekać na wynik drugiego badania - słyszymy.

Grzegorz Krychowiak chorował pod koniec listopada

Defensywny pomocnik przechodził już chorobę pod koniec listopada 2020 roku, niecałe 4 miesiące temu. Był wtedy osłabiony, miał gorączkę, ale po trzech dniach problemy minęły. Krychowiak wstał z łóżka i zaczął biegać. Z powodu pozytywnego wyniku testu nie mógł grać w grudniowych meczach Ligi Mistrzów (1 i 9 grudnia z Salzburgiem i Bayernem). Tyle że po kilku dniach choroby i minięciu objawów jego wynik testu był już negatywny! To dlatego gracz mógł wystąpić w ważnym meczu Premier Ligi z Rubinem Kazań (5 grudnia) i zagrał też w kolejnych spotkaniach w Rosji. Pomocnik przeszedł koronawirusa w trybie turbo.

Kolejne przypadki koronawirusa w kadrze! Boniek: Był na treningu. Wyglądał świetnie. Ciężko w to uwierzyć

Według naszych informacji w jego organizmie dalej jest sporo przeciwciał wytworzonych przy pierwszej infekcji. Dlatego sam piłkarz i sztab liczą, że kolejny test da wynik negatywny. Ten test Krychowiak przeszedł we wtorek rano. Jego wyniki spodziewane są po godz. 16.00.

PZPN jest w kontakcie z UEFĄ, która wie, że zawodnik przechodził chorobę, czuje się dobrze i ma powtórzone badania. Jeśli wtorkowy wynik będzie negatywny, UEFA może dać zielone światło na grę Krychowiaka, a PZPN załatwi prywatny samolot i zawodnik nawet we wtorek wieczorem pojawi się w Londynie. To oczywiście wersja optymistyczna tej historii, ale nie nierealna.

Mecz z Anglią na Wembley zaplanowano na środę na 20.45