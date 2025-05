Oto co Flick naprawdę myśli o ter Stegenie. Nagelsmann się wygadał

Marc-Andre ter Stegen wystąpił w meczach FC Barcelony z Realem Valladolid (2:1) i Villarrealem (2:3). Nie był pewnym punktem zespołu, spisywał się poniżej swoich możliwości i oczekiwań. Krytykowano go m.in. za złe ustawianie się na linii bramkowej i poruszanie się przed bramką. Nie był pewnym punktem zespołu w tych dwóch spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Marc-Andre ter Stegen? Kibice w Barcelonie zdecydowali

Ter Stegen wrócił do reprezentacji dzięki Flickowi

Mimo to ter Stegen został powołany do reprezentacji Niemiec na czerwcowe zgrupowanie i Final Four Ligi Narodów. Najprawdopodobniej będzie pierwszym bramkarzem byłych mistrzów świata w tych meczach. Jego umiejętności ceni sobie Julian Nagelsmann, ale nie to było powodem, dlaczego został powołany. Sam selekcjoner zdradził, że zadziałały tutaj wpływy Hansiego Flicka, który przekonał, że ter Stegen jest w dobrej formie.

- Zawsze podkreślałem, że Marc jest naszym numerem jeden. Rozmawiałem z Hansim Flickiem i powiedział, że Marc pokazuje się z najlepszej strony i jest w szczytowej formie. Zagrał dwa mecze i prawdopodobnie zagra ponownie w niedzielę. Nie możemy się doczekać, aż wróci. To właściwa decyzja - mówił Nagelsmann, tłumacząc powołania w rozmowie z mediami DFB, czyli niemieckiej federacji piłkarskiej.

W najbliższy weekend FC Barcelona zakończy sezon wyjazdowym meczem z Athletikiem Bilbao. Powinniśmy wtedy zobaczyć ter Stegena w bramce. Dostaje okazje od Flicka, by złapać rytm meczowy przed kadrą. Niemiec może grać bez większej presji, bowiem "Blaugrana" już jest pewna mistrzowskiego tytułu.

Zobacz też: Stało się! Jest oficjalny komunikat FC Barcelony. Nowy kontrakt podpisany

W całym sezonie ter Stegen wystąpił w dziewięciu meczach, ale tylko raz zachował czyste konto. W tym czasie wpuścił 11 bramek. Mecz z Valladolid na początku maja był pierwszym spotkaniem Niemca od prawie ośmiu miesięcy.

Z bramkarzy oprócz ter Stegena powołania otrzymali Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nuebel (VfB Stuttgart).

W półfinale Ligi Narodów Niemcy zagrają z Portugalią na Allianz Arenie w Monachium. W drugim meczu Hiszpania zmierzy się z Francją w Stuttgarcie.