Szybko poszło. Słynny trener już ucieka z klubu Ronaldo!

- Cristiano nie przedłużył umowy, po prostu zaproponowano mu nowy kontrakt. Jeśli Al-Nassr nie zbuduje konkurencyjnego projektu i zespołu, to Portugalczyk odejdzie - przekazał Fabrizio Romano pod koniec maja. Rzekomo miałby on trafić do lokalnego rywala Al Hilal. "Saudyjska drużyna od zimy szuka wielkiej gwiazdy, która przyciągnęłaby uwagę. Celuje w CR7" - wyjaśniono. Jak się okazuje, nie tylko 40-latek może opuścić drużynę.

Cristiano Ronaldo zostaje bez trenera. Pioli wraca do Serie A

Dziennikarz Nicolo Schira parę tygodni temu pisał, że zainteresowana szkoleniowcem Al Nassr Stefano Piolim jest Fiorentina. I oficjalnie w piątek potwierdził, że transfer dojdzie do skutku. 59-latek zostanie trenerem włoskiego klubu od 1 lipca. Jego agenci pracują, by przedwcześnie zakończyć współpracę z dotychczasowym pracodawcą. Będzie on zarabiał w Fiorentinie ok. 3 mln euro.

Tym samym włoski szkoleniowiec wraca do Serie A po zaledwie rocznej przerwie. Przed przejściem do Al Nassr przez pięć lat prowadził AC Milan, z którym w sezonie 2021/22 sięgnął po mistrzostwo Włoch. Nieco wcześniej pracował za to... z Fiorentiną. Będzie to zatem dla niego powrót do zespołu po 2275 dniach.

Pioli prowadził dotąd drużyny w Serie A łącznie w 493 meczach. 217 z nich wygrał, 132 zremisował i 144 przegrał. Poza AC Milanem oraz Fiorentiną pracował w Bolonii, Interze Mediolan, Lazio Rzym czy Chievo Verona. Ostatni sezon na Bliskim Wschodzie był dla niego nieudany, gdyż oczekiwania były duże, a nie dość, że Al Nassr nie zdobyło żadnego trofeum, to zajęło dopiero trzecie miejsce w lidze.

Fiorentina zakończyła ostatni sezon na szóstym miejscu w Serie A. Dzięki temu będzie rywalizowała w przyszłym sezonie w rozgrywkach Ligi Konferencji, w których doszła do finału przed rokiem. Lepszy od niej okazał się jednak Olympiakos.