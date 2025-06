Zabawa się skończyła. Znany reprezentant kraju wreszcie aresztowany

Wygląda na to, że sprawiedliwość może wreszcie dosięgnąć Quincy'ego Promesa. Były reprezentant Holandii przez lata grał poza ojczyzną, by uniknąć ciążącego na nim wyroku wieloletniej kary więzienia za ciężkie przestępstwa. Przebywanie w Rosji skutecznie chroniło go przed ekstradycją. Jak donoszą holenderskie media, piłkarz został jednak aresztowany w Dubaju i pojawiła się szansa, że wróci w końcu do kraju odsiedzieć wyrok.