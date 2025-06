Probierz w końcu przemówił. I od razu z grubej rury. "Pozdrawiam..."

Reprezentacja Polski przegrała z Finlandią 1:2 i aż do września zajmować będzie trzecie miejsce w tabeli grupy eliminacyjnej do mistrzostw świata. Z kadrą w czwartkowy poranek pożegnał się Michał Probierz, rezygnując z posady selekcjonera. Selekcjoner w piątek zabrał głos na swoim oficjalnym koncie na portalu X.

Probierz zabrał głos. "Z zasadami i uśmiechnięty"

- Pozdrawiam wszystkich tych co już myślą że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze - napisał na swoim twitterowym koncie.

Do czego, a raczej do kogo w tej sytuacji pije były już selekcjoner? Śmiało można przypuszczać, że do Radosława Majdana, który w podkaście "Przeglądu Sportowego" powiedział: - Ze środowiska selekcjonera wiem, że Michał Probierz po porażce, po zachowaniu kibiców, a przede wszystkim po tym, co zrobili piłkarze, jest wrakiem człowieka. Nigdzie nie znalazł wsparcia. Co ciekawe nasi kadrowicze schowali się do szafy, bo wsparcia nie dostał ani Robert Lewandowski, ani trener.

Michał Probierz był selekcjonerem reprezentacji od września 2023 roku. Kadra pod jego wodzą rozegrała 21 meczów, z których wygrała 10, siedem przegrała, a cztery zremisowała. Probierz awansował z Polską na Euro 2024. Na turnieju poniósł dwie porażki i podzielił się punktami z Francją (1:1). Biało-czerwoni zakończyli zmagania na etapie fazy grupowej.

Kto będzie nowym trenerem reprezentacji? W gronie kandydatów wymienia się nazwiska Jana Urbana, Adama Nawałki, Jerzego Brzęczka, Jacka Magiery. Tych trenerów w roli potencjalnego selekcjonera wymienił Cezary Kulesza, nie przesądzając jednocześnie, że na pewno któryś z nich obejmie funkcję. PZPN-owi sam zaoferować się miał za to Nenad Bjelica, o czym informowały Meczyki.pl.