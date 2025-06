Nowy trener jest już jedną nogą w Legii! "Dzisiaj wieczorem"

Legia Warszawa od blisko trzech tygodni intensywnie szuka następcy Goncalo Feio. Pierwotnie wydawało się, że faworytem do przejęcia posady jest Aleksiej Szpilewski, natomiast nie doszło do porozumienia. Fani są zniecierpliwieni, gdyż do rozpoczęcia przygotowań zostało już tylko parę dni. Dobrze poinformowany w kwestii Legii Zbigniew Szulczyk podał, że lada moment poznamy nazwisko nowego trenera. "Dzisiaj wieczorem wszystko powinno być uzgodnione" - czytamy.