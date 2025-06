Romano przekazał najnowsze wieści ws. Szczęsnego po transferze bramkarza

W środowe popołudnie FC Barcelona poinformowała o zakontraktowaniu Joana Garcii z Espanyolu. Klub z Camp Nou wpłacił za 24-latka klauzulę, która wynosiła 25 milionów euro. Od dłuższego czasu katalońskie media informują, że to właśnie Garcia ma w przyszłym sezonie być podstawowym bramkarzem drużyny Hansiego Flicka.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Tak wygląda sytuacja z bramkarzami w FC Barcelonie według Fabrizio Romano

Co w takiej sytuacji z Wojciechem Szczęsnym i Markiem-Andre ter Stegenem? Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano w programie "Okno Transferowe". Jego doniesienia pokrywają się z tym, o czym od jakiegoś czasu informują hiszpańskie i polskie media.

- Według moich informacji Barcelona wciąż chce przedłużyć kontrakt ze Szczęsnym. Taki jest plan. Intencją klubu jest to, żeby do tego doszło. Poczekajmy na kroki formalne - podkreślił Romano w sprawie polskiego bramkarza. Portal Goal.pl poinformował we wtorek nawet, jakoby Szczęsny przedłużył już umowę i klub czeka tylko na wydanie oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Zobacz też: Transferowy hit Barcy na ostatniej prostej! Specjalna misja Deco

- W sprawie Ter Stegena Barcelona ma nadzieję znaleźć rozwiązanie. Nadzieję, bo to zależy także od zawodnika. A zawodnik dobrze czuje się w Barcelonie - zarówno w mieście, jak i klubie. On w tym momencie nie chce odchodzić. To jest wiadomość od Ter Stegena. Jednak przy przyjściu Garcii i pozostaniu Szczęsnego możesz sobie wyobrazić, że Ter Stegen może otworzyć się na rynek transferowy. Ciągle jednak nie ma nic zaawansowanego, ale Ter Stegen może zostać tym, którym opuści Barcelonę tego lata - podsumował.

Wojciech Szczęsny rozegrał dla FC Barcelony 30 spotkań, w których wpuścił 36 bramek i zanotował 14 czystych kont. Odniósł w tych meczach 24 zwycięstwa, dwie porażki i cztery remisy, co przełożyło się na wygranie mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Hiszpanii.