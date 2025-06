Widzew Łódź w poprzednim sezonie zajął dopiero 13. miejsce w Ekstraklasie. Plany na kolejne lata są dużo bardziej ambitne - świadczą o tym nie tylko wielkie zmiany w składzie łódzkiej drużyny, ale również słowa nowego właściciela. - Chciałbym, żeby Widzew kiedyś odzyskał mistrzostwo Polski. Wierzę, że będzie to jak najszybciej - mówił niedawno Robert Dobrzycki.

Widzew już się zaczął wzmacniać. Do klubu trafił m.in. Mariusz Fornalczyk z Korony Kielce - jeden z najlepszych polskich zawodników młodego pokolenia. Łodzianie wydali na niego 1,5 miliona euro. Według dziennikarza Sebastiana Staszewskiego teraz szykują kolejny milion euro. Wszystko po to, żeby ściągnąć Iwana Kalużnego z Metalista.

"Widzew Łódź szykuje kolejny gruby transfer! Klub z Łodzi negocjuje z podstawowym reprezentantem Ukrainy, Iwanem Kalużnym. To środkowy pomocnik, ostatnio grał w Oleksandrii, a obecnie wiąże go kontrakt z Metalistem. Jak słyszę, trzeba wyłożyć za niego około miliona euro" - poinformował Staszewski na Twitterze.

Kalużny w ostatnich miesiącach stał się podstawowym zawodnikiem reprezentacji Ukrainy. Od października zagrał w siedmiu spotkaniach. Ominął go tylko towarzyski mecz z Nową Zelandią (2:1), który odbył się 10 czerwca.

O fenomenie Kalużnego już w grudniu informował polskich kibiców Piotr Słonka - ekspert od ukraińskiego futbolu. Tuż przed świętami Rosjanie przeprowadzili ostrzał Kijowa, w którym reprezentant Ukrainy stracił samochód.

"Iwan Kalużny to ostatnio najbardziej popularny piłkarz na Ukrainie (w pozytywny sposób). Drwal z ligi mający w CV grę w Indiach dwa lata temu, dostał powołanie do kadry i je wykorzystał. Dziś podczas ostrzału Kijowa tyle zostało z jego auta. Poinformowała o tym żona dodając, że wszyscy są cali" - pisał.

Czy Widzew faktycznie ściągnie Kalużnego? Innego zdania jest Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, który w programie "Okno transferowe" stwierdził, że "ani Iwan Kalużny ani Jehor Twerdochlib nie trafią do Widzewa". Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec transferowych ruchów łódzkiego klubu - według dziennikarza Widzew planuje kolejnych sześć transferów.