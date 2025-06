Kolejka chętnych po polskiego piłkarza! W Ekstraklasie był niewypałem

Oskar Zawada długo szukał miejsca dla siebie, ale poprzedni sezon był w jego wykonaniu przełomowy. Polski napastnik strzelił w barwach RKC Waalwijk 11 bramek w 29 meczach, co sprawiło, że ponownie głośno zrobiło się o nim również w Polsce. W lutym udzielił wywiadu Weszło: - Chciałbym zagrać w reprezentacji i lidze top5 w Europie. Traktuję to jako realistyczne cele, do których jestem w stanie dojść, jeśli wszystko będzie szło w dobrym kierunku - mówił wówczas Polak.

Oskar Zawada zmieni klub? Polak wzbudza zainteresowanie

Dobra postawa napastnika nie uratowała jednak jego zespołu przed spadkiem z Eredivisie. Zawada raczej nie zamierzałby grać w drugiej klasie rozgrywkowej w Holandii, więc stało się jasne, że będzie próbował zmienić klub. Jak podaje ESPN - po jego usługi ustawiła się w Eredivisie kolejka chętnych. Jeden z nich ma być jednak najbardziej konkretny - to sc Heerenveen, dziewiąta drużyna poprzednich rozgrywek w Holandii, a także były wicemistrz kraju.

Kontrakt Zawady z obecnym pracodawcą obowiązuje do 2026 roku i ma być w nim zawarta klauzula wykupu. Według wspomnianego medium - sc Heerenveen rozważa jej wpłacenie. Nie można jednak stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że to właśnie ten klub wygra wewnątrzkrajowy wyścig po Polaka.

Oskar Zawada pierwsze kroki w poważnej piłce stawiał w barwach niemieckiego Wolfsburga. W 2018 roku trafił do Ekstraklasy, gdzie grał w Wiśle Płock. Łącznie 29-latek był zawodnikiem dziesięciu klubów w czterech różnych krajach. Choć przeszedł przez wszystkie szczebla młodzieżowe w reprezentacji Polski, nie było mu jeszcze dane zadebiutować w seniorskiej kadrze.