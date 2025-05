Ależ wieści ws. Ronaldo. "Będzie musiał szybko podjąć decyzję"

"Ten rozdział jest zakończony. Historia? Nadal jest pisana. Wdzięczny wszystkim" - napisał Cristiano Ronaldo po poniedziałkowym meczu Al-Nassr z Al-Fateh (2:3). To wywołało lawinę spekulacji dotyczących losów Portugalczyka, którego kontrakt z obecnym klubem wygasa z końcem czerwca.

REKLAMA

Zobacz wideo Najładniejsze akcje ofensywne sezonu Premier League

Cristiano Ronaldo musi zdecydować ws. przyszłości. Ma dwie oferty

Wedle informacji francuskiego portalu footmercato.com 40-latek ma "dwie poważne propozycje i je rozważa". Jedną od obecnego klubu, "co do której obie strony są niemal zgodne". A drugą od ligowego rywala Al-Hilal, gdzie miałby zająć miejsce zwolnione przez Neymara (w styczniu odszedł do Santosu).

"Saudyjska drużyna od zimy szuka wielkiej gwiazdy, która przyciągnęłaby uwagę. Celuje w CR7" - wyjaśniono. A to nie wszystko: "Ma w zanadrzu argument: klubowe mistrzostwa świata. Al-Hilal weźmie udział w tym nowym turnieju organizowanym przez FIFA. Co (Portugalczykowi - red.) się podoba, bo kocha rywalizację i jest ambitny. W samym środku debaty między dwoma bogatymi i potężnymi klubami Cristiano Ronaldo będzie musiał szybko podjąć decyzję. Piłka jest po jego stronie!" - czytamy.

Cristiano Ronado najprawdopodobniej zostanie w Arabii Saudyjskiej

Z tych doniesień wynika, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki niemal na pewno zostanie w Arabii Saudyjskiej. Co nie dziwi ze względu na możliwości finansowe tamtejszych klubów, jak również potencjalny brak zainteresowania piłkarzem w Europie ze względu na styl gry, wiek czy wymagania finansowe - to było problemem już wtedy, gdy był na wylocie z Manchesteru United. Wówczas obrał saudyjski kierunek.

Zobacz też: Grubo. Tak Borek podsumował decyzję Lewandowskiego

Cristiano Ronaldo występuje w Al-Nassr od początku 2023 r. Dotychczas rozegrał dla tego klubu 105 meczów, strzelił 93 gole i zanotował 19 asyst.