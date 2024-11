Nieprawdopodobny mecz kolegi Zielińskiego! O tym będzie mówił świat

Latem tego roku Piotr Zieliński został bohaterem wielkiego transferu. Nasz kadrowicz odszedł z SSC Napoli i dołączył do Interu Mediolan. Początkowo nie mógł przebić się do składu mistrzów Włoch, jednak w ostatnich tygodniach Simone Inzaghi stawia na niego coraz częściej. W tym sezonie Polak zagrał już łącznie w 12 meczach, w których strzelił dwie bramki.

Co za mecz kolegi Zielińskiego! Komedia

- Zieliński bardzo się poprawia i radzi sobie bardzo dobrze w ramach rotacji. Jestem z niego bardzo zadowolony [...] Jego pozycja to lewy bądź prawy środkowy pomocnik, a nie "szóstka". Myślę, że jak tylko tam gra, to radzi sobie bardzo dobrze. To bardzo przydatny i utalentowany gracz - analizował ostatnio grę 30-latka ekspert ligi włoskiej Siavoush Fallahi.

Po przejściu do Interu klubowym kolegą Zielińskiego został m.in. Mehdi Taremi. Kapitan reprezentacji Iranu, podobnie jak Polak, trafił do Mediolanu podczas ostatniego okienka, odchodząc z FC Porto na zasadzie wolnego transferu. Podczas trwającej przerwy reprezentacyjnej 32-latek udał się na zgrupowanie swojej kadry, która w listopadzie ma do rozegrania dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata grupy azjatyckiej.

W czwartek Iran w piątej kolejce zmierzył się na wyjeździe z Koreą Północną. W składzie gości nie mogło zabraknąć Taremiego, który jest jego kluczową postacią. I nie inaczej było w tym spotkaniu, które mimo wszystko było dosyć specyficzne. Dlaczego? Wszystko przez to, że irański napastnik zanotował trzy bardzo okazałe asysty już w pierwszej połowie. Dzięki temu na przerwę jego ekipa schodziła z trzybramkowym prowadzeniem.

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w drugiej części gry Mehdi Taremi najpierw strzelił bramkę samobójczą, a następnie... zmarnował rzut karny. Trzeba przyznać, że starcie przeciwko Korei Południowej w jego wykonaniu było naprawdę szalone. Miał udział niemal we wszystkich golach, także tych strzelanych przez rywali.

Ostatecznie reprezentacja Iranu wygrała 3:2, dzięki czemu z 13 punktami na koncie jest liderem w tabeli eliminacji do mistrzostw świata. Drugi Uzbekistan ma trzy oczka mniej. We wtorek Irańczycy zagrają z Kirgistanem.