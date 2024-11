A jednak. Głos prosto z Włoch nie zostawia złudzeń ws. Zielińskiego

Piotr Zieliński po letnim transferze z Napoli do Interu Mediolan rozegrał już w barwach mistrza Włoch 11 meczów oficjalnych, w których strzelił dwa gole - oba z rzutów karnych w meczu ligowym z Juventusem (4:4). Polski pomocnik regularnie zaczyna mecze Ligi Mistrzów, a ogólnie wchodzi w rotacje w środku pola, gdzie trener Simone Inzaghi ma kilku świetnych zawodników, jak Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Davide Frattesi, Henrich Mchitarjan czy Kristjan Asllani.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie dowierza: Jak można za niego zapłacić 100 baniek?! [To jest Sport.pl]

Ekspert o Zielińskim: Nie jest wyjściowym środkowym pomocnikiem, ale radzi sobie bardzo dobrze

Dlatego też, mimo coraz lepszej gry dla "Nerazzurrich", Zieliński nie może być pewny miejsca w podstawowej jedenastce Interu, ale być może wystąpi w niej w kolejnym szlagierze, jakim będzie niedzielne starcie w Serie A z Napoli (godz. 20:45), którego barwy reprezentant Polski reprezentował przez osiem lat, zanim na zasadzie wolnego transferu trafił do Mediolanu.

- Spędziłem osiem fantastycznych lat w niebieskiej koszulce, a nawet zdobyliśmy Scudetto. Teraz jednak jestem zawodnikiem Interu i dam z siebie wszystko, aby wygrać w niedzielę. Jeśli zdobędę bramkę, to nie będę jej celebrował - zadeklarował Zieliński cytowany przez siamoilnapoli.it.

W rozmowie z WP SportoweFakty polskiego pomocnika chwali ekspert ligi włoskiej Siavoush Fallahi. -Zieliński bardzo się poprawia i radzi sobie bardzo dobrze w ramach rotacji. Jestem z niego bardzo zadowolony - mówił, zaznaczając jednak, że Polak raczej nie jest wyjściowym środkowym pomocnikiem mistrza Włoch.

- Dla mnie wyjściowy środek pola Interu to wciąż Barella, Calhanoglu i Mchitarjan - przyznał Fallahi. - Inter gra zbyt wiele meczów, aby nie dostał czasu na grę. Tak więc na pewno zacznie kilka spotkań w podstawowym składzie, a w innych będzie pierwszym zmiennikiem.

Zdaniem Fallahiego jednak 97-krotny reprezentant Polski nie powinien występować w środku pola jako ten najbardziej defensywny pomocnik. - Jego pozycja to lewy bądź prawy środkowy pomocnik, a nie "szóstka". Myślę, że jak tylko tam gra, to radzi sobie bardzo dobrze. To bardzo przydatny i utalentowany gracz - podsumował dziennikarz.

Przed niedzielnym hitem 12. kolejki Serie A, Inter Mediolan jest w ligowej tabeli drugi ze stratą zaledwie jednego punktu do prowadzącego Napoli. Dlatego też starcie na San Siro będzie walką również o fotel lidera ligi włoskiej.