Świątek zaczęła mówić o Nadalu. Hiszpanie jej tego nie zapomną

Turniej finałowy Billie Jean King Cup w hiszpańskiej Maladze będzie dla Igi Świątek ostatnim akcentem sezonu 2024, w którym reprezentantka Polski była drugą najlepszą tenisistką świata, jedynie ustępując Arynie Sabalence. Huragan, który dotarł do Malagi, sprawił, że pierwszy mecz Polek z Hiszpanią został przełożony ze środy na piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Rafael Nadal kończy karierę. Iga Świątek reaguje: "Rafa miał ogromny wpływ na mnie, na moje postrzeganie tenisa i na moją karierę"

Iga Świątek przed rozpoczęciem turnieju udzieliła krótkiego wywiadu dziennikowi "As". 23-latka wypowiedziała się w nim m.in. na temat Rafaela Nadala. Hiszpan kilka miesięcy temu ogłosił, że z końcem roku kończy też swoją wspaniałą karierę. Ostatnim jej akcentem ma być turniej finałowy Pucharu Davisa, który także zostanie rozegrany w Maladze, tyle że w dniach 19-24 listopada.

Nadal jest zawodnikiem, który wygrał wszystkie turnieje wielkoszlemowe, zdobywając w nich łącznie aż 22 tytułów. Podobnie jak Iga Świątek, najczęściej zwyciężał w Roland Garros w Paryżu - aż 14 razy. Cztery razy wygrał także US Open oraz dwukrotnie Australian Open i Wimbledon.

Iga Świątek wielokrotnie wskazywała, że znakomity Hiszpan jest jej wielkim idolem. Teraz też przyznała, że bardzo chciała być obecna na jego pożegnaniu.

- Bardzo chciałabym to zobaczyć, ale muszę rozpocząć swoje przygotowania po zmaganiach tutaj - powiedziała Świątek. - Rafa miał ogromny wpływ na mnie, na moje postrzeganie tenisa i na moją karierę. Będę tęsknić za nim na korcie, ale wiem, że to dobra decyzja dla niego. Grał tak dobrze przez tyle lat, że zasługuje na czerpanie przyjemności z drugiej części jego życia. Oby znalazł cele, które sprawią go szczęśliwym. To wielka osoba i życzę mu wszystkiego najlepszego - stwierdziła Świątek.

Mecz Polska - Hiszpania w ramach Billie Jean King Cup, w którym Iga Świątek zmierzy się z Paulą Badosą, odbędzie się w piątek 15 listopada o godzinie 10:00. Relacja na żywo na Sport.pl.