Arcyważne wieści dla Zalewskiego i Zielińskiego. Media: Inter już zdecydował

Jeszcze kilka dni temu Inter Mediolan był w grze o potrójną koronę w tym sezonie. Jednak w rewanżowym spotkaniu w półfinale Pucharu Włoch drużyna Simone Inzaghiego przegrała 0:3 (1:4 w dwumeczu) z AC Milanem. To drugi raz w tym sezonie, gdy "Rossoneri" pozbawili sąsiadów zza miedzy szansy na trofeum, gdyż w meczu o Superpuchar Włoch pokonali ich 3:2, chociaż przegrywali 0:2.

Inter Mediolan wie, co zrobi z przyszłością Simone Inzaghiego

Dalej jednak Inter Mediolan jest w grze o dwa inne trofea - Serie A i Ligę Mistrzów. W lidze włoskiej Inter ma 71 punktów, a więc tyle samo, co Napoli. Na pięć kolejek przed końcem sezonu mediolańczycy prowadzą z racji lepszego bilansu bramkowego. Z kolei w Lidze Mistrzów Inter w półfinale zmierzy się w dwumeczu z FC Barceloną.

Czy jednak ewentualne przegranie dwóch kolejnych tytułów może sprawić, że posada Simone Inzaghiego będzie zagrożona? "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że niezależnie od końcowych rozstrzygnięć Inter Mediolan zamierza przedłużyć umowę z Inzaghim, która wygasa w czerwcu 2026 roku. W biurach Interu jest pełne zaufanie do szkoleniowca i dlatego ma być bezpieczny o swoją przyszłość. To o tyle ważna informacja, że Włoch był zwolennikiem sprowadzenia do Mediolanu Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego.

Simone Inzaghi jest trenerem Interu Mediolan od lipca 2021 roku. W tym czasie wygrał z klubem mistrzostwo, dwa Puchary i trzy Superpuchary Włoch.

Kolejny mecz Inter Mediolan rozegra w niedzielę 27 kwietnia o godz. 15:00 u siebie z AS Romą.