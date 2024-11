Barcelona już skreśliła Szczęsnego. Kataloński "Sport" ujawnia

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barceloną, by zastąpić Marca-Andre ter Stegena, ale na razie nie zadebiutował w zespole. Bramkarzem numer jeden jest Inaki Pena, a Polak czeka na swoją szansę. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2025 roku i zdaniem hiszpańskich mediów nie ma planów na jej przedłużenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz zaskoczył! "Nie spodziewałem się. Chcę podziękować"

Oto kandydaci do bramki FC Barcelony. Wojciech Szczęsny pominięty

Kataloński "Sport" informuje, że dyrektor sportowy FC Barcelony Deco planuje sprowadzić bramkarza światowej klasy z perspektywami na przyszłość. "Czekając na powrót ter Stegena i przedłużenie kontraktu z Inakim Peną" - czytamy. Te słowa wskazują, że raczej nikt w Barcelonie nie myśli, by po roku przedłużyć umowę z Wojciechem Szczęsnym.

Plany są inne i zakładają sprowadzenie jednego z trzech młodych bramkarzy. Obecnie faworytem ma być Lucas Chevalier z francuskiego Lille, który jest jedną z rewelacji tego sezonu. 22-letni bramkarz dostał właśnie pierwsze powołanie do reprezentacji Francji i nawet mówił, że jest gotowy na transfer do większego zespołu.

- Lille to bardzo duży klub, ale można pójść o krok dalej. Prawdą jest, że kiedy grasz w większych klubach, to grasz dla większej publiczności. Oni na ciebie patrzą i więcej wymagają - stwierdził 22-latek, czym dał znać, że jest gotowy na większe wyzwania.

Zdaniem Hiszpanów Barcelona widzi w nim zawodnika o dobrym profilu dla klubu i myśli nad ściągnięciem go już w lecie 2025 roku. Prawdopodobnie Lille oczekiwałoby za swojego bramkarza około 25 milionów euro. Nie tak wiele, kiedy mówi się o perspektywicznym bramkarzu, który jest już na dobrym poziomie.

Są jednak jeszcze inni kandydaci, o których pisano już wcześniej. Pierwszy z nich to 25-letni Diogo Costa z Porto, który ma już doświadczenie nawet w europejskich pucharach. Kolejny to Marcin Bułka. "Polaka obserwowano dzięki dobrym występom w Nicei" - czytamy. Jeśli Szczęsny w lecie pożegna się z Barceloną, to niewykluczone więc, że w jej składzie znajdzie się kolejny bramkarz z naszego kraju.