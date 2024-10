Znamy kolejne rywalki Polek na MŚ U-17! Wielki hit

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 po raz pierwszy awansowała do turnieju finałowego mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej. Polki wyszły z grupy po bezbramkowych remisach z Japonią i Brazylią, a także po zwycięstwie 2:0 nad Zambią po golach Kingi Wyrwas oraz Weroniki Araśniewicz. To dało Biało-Czerwonym drugie miejsce w grupie D z pięcioma punktami. Bohaterką Polek we wspomnianym starciu z Brazylią została Julia Woźniak. Bramkarka Czarnych Sosnowiec jest jedyną bramkarką w turnieju, która jeszcze nie straciła gola.

Jak zauważył użytkownik "AbsurDB" na portalu X, po raz pierwszy od 31 lat Polska zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata w jakiejkolwiek kategorii wiekowej. Dodatkowo Polki są trzecią drużyną w historii mundiali do lat 17, która nie straciła gola w fazie grupowej. Japonia dokonała tego trzykrotnie - w 2012, 2014 i 2022 r. W 2014 r. podobnego wyczynu dokonała Wenezuela.

"Wielki dzień dla polskiej piłki kobiecej! Nasza reprezentantki U17 zremisowały 0:0 z Brazylią i awansują do ćwierćfinału Mistrzostw Świata! Ogromne brawa dla naszych piłkarek, trenera Kasprowicza i całego sztabu! Jesteśmy z Was dumni" - pisał Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na portalu X.

Znamy kolejne rywalki Polek na mistrzostwach świata U-17

W nocy ze środy na czwartek poznaliśmy też kolejne rywalki Polek. Biało-Czerwone będą walczyć o półfinał z Koreą Północną. Ta reprezentacja zajęła pierwsze miejsce w grupie C i wygrała wszystkie trzy spotkania z bilansem bramek 11:1 - odpowiednio 4:1 z Meksykiem, 3:0 z Kenią i 4:0 z Anglią. Najwięcej goli strzeliła Choe Rim-Jong (trzy), notując hat-tricka we wspomnianym powyżej starciu z Meksykiem.

Korea Północna to dwukrotny triumfator mistrzostw świata do lat 17. Ten kraj dokonał tej sztuki w 2008 i 2016 r., gdy wygrywał w finale, odpowiednio, 2:1 z Amerykankami i 5:4 z Japonkami po rzutach karnych. W 2012 r. Korea Północna zdobyła srebrny medal, a dwa lata wcześniej zajęła czwarte miejsce. Warto dodać, że Korea Północna ma tyle samo tytułów na mundialach w tej kategorii wiekowej, co Hiszpania.

Korea Północna jest też pewna udziału w kolejnej edycji mistrzostw świata, która odbędzie się w 2025 r. w Maroku.

Mecz Korea Północna - Polska odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godz. 1:00 czasu polskiego. Zwycięzca tego spotkania zagra o finał z lepszym z pary Nigeria - Stany Zjednoczone.