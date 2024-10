Tak Lewandowski podsumował Flicka. Nawet się nie zająknął

Co to był za mecz FC Barcelony! Drużyna Hansiego Flicka w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów rozbiła u siebie Bayern Monachium aż 4:1. Gwiazdą wieczoru był Raphinha, który ustrzelił hat-tricka. Cały zespół gospodarzy zaprezentował się kapitalnie, za co szczególne pochwały należą się trenerowi. - Hansi zawsze ma plan. My w niego wierzymy, a on wierzy w nas - podsumował Robert Lewandowski.

