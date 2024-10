Włosi wypunktowali Zielińskiego po meczu Ligi Mistrzów. Bez litości

Przez długi czas zapowiadało się na to, że w Bernie dojdzie do niespodzianki w starciu między Young Boys a Interem Mediolan. Przez niemal cały mecz utrzymywał się bezbramkowy remis, aż w trzeciej minucie doliczonego czasu gry bramkarz YB został pokonany przez Marcusa Thurama. W ten sposób Inter ma siedem punktów po trzech meczach, co daje mu siódme miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Osiem pierwszych zespołów będzie mieć pewny awans do 1/8 finału tych rozgrywek.

Przez ostatnie dni Piotr Zieliński zmagał się naciągniętym mięśniem prawego uda. Polak doznał tego urazu w trakcie październikowego zgrupowania reprezentacji, przez co nie zagrał w hicie z Romą (1:0). Włoskie media podawały, że Zieliński może zostać oszczędzony przez Simone Inzaghiego w meczu z Young Boys, ponieważ wraca po kontuzji, a w Bernie jest sztuczna murawa. Zieliński wszedł z ławki rezerwowych w 61. minucie w miejsce Henrikha Mkhitaryana.

W drugiej połowie Zieliński miał co najmniej dwie szanse do strzelenia gola, odpowiednio w 75. i 90. minucie, ale w obu tych sytuacjach spudłował. Tym samym Zieliński wciąż musi poczekać na swojego pierwszego gola w barwach Interu. A jak został oceniony przez włoskie media?

Włosi punktują Zielińskiego. Musi postawić obiad koledze z drużyny

Noty dla Zielińskiego od włoskich dziennikarzy wahały się w granicach 4,5-6 w skali 1-10. "Zieliński był za bardzo zardzewiały. Widać to w sytuacji z 90. minuty. Musi zapłacić Thuramowi za obiad, bo go uratował" - pisze "Corriere della Sera". "Jego zasługą po wejściu na boisko jest podniesienie tempa, ale wadą jest niezdobycie prawie zdobytego gola" - czytamy w serwisie tuttomercatoweb.com. "Na szczęście drużyna nie zapłaciła ceny za jego błąd z końcówki meczu. Chybił łatwego gola. Jego delikatna postawa jest ważna w końcowym forsowaniu przez Inter" - dodaje włoski oddział Eurosportu.

"W 75. minucie piłka po strzale Zielińskiego mija bramkę o włos. 15 minut później ma piłkę na nodze, by przełamać impas i zabić mecz, ale jego błąd wprawił wszystkich w osłupienie. A miał przed sobą całą bramkę" - napisał serwis calciomercato.com. "Wszyscy widzą, że Zieliński ma świetną technikę, ale brakuje mu jednak bycia bardziej konkretnym. Miał wręcz ruchomy rzut karny w 90. minucie, to była złota pozycja dla Piotra" - punktuje fcinternews.it.

"Wystrzelił zwycięską piłkę w gwiazdy w 90. minucie" - pisze krótko serwis sport.virgilio.it. "Zieliński wzniósł dodatkową jakość, a Szwajcarzy rzadko go zatrzymywali. Jego błąd pod bramką mógł zaważyć na wyniku" - argumentuje portal linterista.it. "Zieliński dostał dwie szanse, z których ostatnia była szczególnie groźna" - podsumowuje serwis 90min.com.

W niedzielę Inter Mediolan zagra u siebie w wielkim hicie, a więc w Derby D'Italia z Juventusem. To spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00. Niewykluczone, że Zieliński znajdzie się w wyjściowym składzie Interu na to spotkanie.