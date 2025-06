Szalony mecz klubu Polaków. Znamy komplet beniaminków Serie A

Spezia, w której występują Przemysław Wiśniewski i Arkadiusz Reca, awansowała do finału baraży o awans do Serie A po wyeliminowaniu Catanzaro. W decydującym dwumeczu czekała ją rywalizacja z Cremonese. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Rewanż, w którym wszystko się rozstrzygnęło, odbył się w niedzielę o godzinie 20:30 w Spezii. Od pierwszych minut w akcji mogliśmy oglądać Wiśniewskiego, a Reca rozpoczął to starcie na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Co za emocje w finale baraży. Znamy ostatniego beniaminka Serie A

Spotkanie lepiej rozpoczęło Cremonese. Zespół częściej utrzymywał się przy piłce i szybko przyniosło to pierwsze efekty. Już w 25. minucie goście objęli prowadzenie za sprawą Manuela De Luki. Na tym się nie zatrzymywali i szukali kolejnych bramek. Przeprowadzili kilka kolejnych akcji, ale nie udało im się pokonać już bramkarza.

Początek drugiej połowy wyglądał dość podobnie i przyniósł gola na 2:0. Tym razem piłkę do siatki wpakował Michelle Collocolo. Sytuacja Spezii mocno się skomplikowała i gospodarze wreszcie nieco przycisnęli, ale nic z tego nie wynikło. Cremonese natomiast zdobyło kolejną bramkę. W 79. minucie ponownie bramkarza pokonał Manuel De Luca. W międzyczasie na boisku pojawił się Reca.

Na nieco ponad 10 minut przed końcem było 3:0, ale nie był to koniec emocji w tym spotkaniu. Spezia rzuciła się do odrabiania strat i bardzo zaskoczyła rywali. Drużyna strzeliła dwa gole w ciągu minuty i w ostatnich fragmentach Cremonese musiało drżeć o korzystny wynik. Spezia szukała wyrównującego gola, ale ostatecznie nic więcej się już nie wydarzyło. Cremonese wygrało 3:2 i tym samym w przyszłym sezonie zagra w Serie A.

Spezia 2:3 Cremonese

Strzelcy: Francesco Pio Esposito (84'), Luca Vignali (85'); Manuel De Luca (25', 79'), Michelle Collocolo (63')

Drużyna z Cremony wraca do elity po dwóch latach nieobecności. Poza nią do Serie A awansowały Sassuolo i Pisa.