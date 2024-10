Lewandowski przemówił po meczu z Bayernem. Prorok

Barcelona Hansiego Flicka się nie zatrzymuje! Wielu ekspertów i kibiców zaznaczało, że dopiero domowe spotkanie trzeciej kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi będzie pierwszym poważnym sprawdzianem dla katalońskiego zespołu, który popisuje się na krajowym podwórku. W środę wicemistrzowie Hiszpanii udowodnili, że w ten sam sposób mogą mierzyć się zarówno z przykładowym Realem Valladolid, jak i gigantem z Monachium.

Tak Lewandowski podsumował spotkanie z Bayernem. "Podchodziłem do tego meczu inaczej"

Gwiazdą wieczoru był Raphinha, który ustrzelił hat-tricka. Czwartego gola dla gospodarzy dołożył Robert Lewandowski. Polski napastnik wykorzystał sprytne dotknięcie piłki przez Fermina Lopeza, kierując piłkę do niemal pustej siatki. 36-latek rozegrał bardzo przyzwoite spotkanie przeciwko byłemu klubowi, z którym przed laty wygrał Ligę Mistrzów.

Z pewnością ma wielki sentyment do Bayernu, jednak w pomeczowym wywiadzie dla Canal+ Sport nie ukrywał, że było to wyjątkowe zwycięstwo. Przypomnijmy, Barcelona poległa w sześciu ostatnich starciach z Bayernem, a w czterech nie potrafiła strzelić nawet żadnej bramki. Nic dziwnego, że teraz świętowanie Katalończyków jest ogromne. - Na pewno jest to wyjątkowa wygrana, nie będę ukrywał. Podchodziłem do tego meczu inaczej niż dwa lata temu ze względu na to, że trochę czasu już jestem w Barcelonie - rozpoczął Lewandowski.

Następnie kapitan naszej kadry zdradził, że był przekonany o zwycięstwie swojej drużyny jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. - Byłem przekonany, że dzisiaj zagramy dobry mecz i wygramy to spotkanie. Ja obstawiałem 3:1 przed meczem. Zagraliśmy fantastycznie, ale Bayern też pokazał swoją klasę. Te mecze wyjazdowe w Lidze Mistrzów dla każdego są ciężkie. Szczególnie że teraz to tylko jeden mecz. To decyduje o końcowym wyniku w tabeli - dodał. Zgodnie z analizą Roberta Lewandowskiego w obecnej drużynie Barcelony "należy zachować balans pomiędzy młodymi a doświadczonymi piłkarzami". - Ta młodość jest u nas duża i próbujemy to wykorzystać. Rozumiemy się dużo lepiej. W takich meczach nie tylko się uczymy, ale pokazujemy swoją klasę - rzucił.

Na koniec 36-latek zaznaczył, że mimo dosyć podeszłego jak na piłkarza wieku czuje się świetnie, zarówno fizycznie, jak i technicznie. - Doświadczenie mi pomaga. Patrzę na tych młodych i oni dają mi dodatkową energię. Gramy co dwa lub trzy dni. Wiemy, kiedy odpuścić, żeby potem mieć w sobie tego powera. Szybkość na pierwszych 5-10 metrach? Na treningach nawet z młodszymi wygrywam - zdradził z uśmiechem na twarzy Polak.

Dzięki wygranej 4:1 z Bayernem Monachium obecnie FC Barcelona po trzech kolejkach Ligi Mistrzów ma na koncie sześć punktów i zajmuje 10. miejsce.