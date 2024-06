Lechia Gdańsk była bezlitosna. Tak skomentowała porażkę Arki

- W niedzielę macie szansę, żeby zmazać całą plamę. Macie możliwość, żeby naprawić błędy. Jeżeli wy tego nie zrobicie, to będzie się ten smród za wami ciągnął w nieskończoność - mówili ultrasi Arki do piłkarzy gdyńskiej drużyny przed meczem ostatniej kolejki przeciwko GKS-owi Katowice. Bandycka mowa motywacyjna nie pomogła. Arka poniosła kompromitującą porażkę 0:1, przez co na koniec sezonu spadła na trzecie miejsce w tabeli i wylądowała w barażach. Tam w półfinale pokonała 4:2 Odrę Opole i stanęła przed kolejną szansą na awans do ekstraklasy.

Co za szpilka Lechii w stronę Arki. Nie mieli litości

W finale klub z Gdyni czekało starcie z niedawnym beniaminkiem I ligi - Motorem Lublin. Drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego, którą wcześniej kierował Goncalo Feio, rozegrała kapitalny sezon. W półfinale play-offów po rzutach karnych ograła Górnika Łęczna, dzięki czemu marzenia o awansie stały się realne. Starcie z Arką piłkarze z Lublina rozpoczęli jednak od gola straconego w kuriozalnych okolicznościach. - Co tutaj zrobili obrońcy Motoru na spółkę z bramkarzem Kacprem Rosą? Nie wiem, co tutaj się wydarzyło - krzyczeli komentatorzy Polsatu.

Wynik 1:0 dla Arki utrzymywał się niemal przez cały mecz. Tymczasem Motor w zaledwie sześć minut całkowicie odmienił losy niedzielnego finału. "Motor doprowadził do remisu 1:1, ale nie trwało to jednak długo, bo jeszcze w ostatniej akcji doliczonego czasu gry lublinianie zaszokowali stadion w Gdyni i zadali decydujący cios. Senegalczyk Jacques Mbaye Ndiaye dostał dobre podanie od Piotra Ceglarza, wkręcił w murawę Michał Marcjanika i z kilku metrów nie dał Pawłowi Lenarcikowi żadnych szans. W obozie Motoru zapanowała zbiorowa ekstaza, gospodarze z kolei padli na kolana i nie mogli zrobić już nic" - opisywał Kacper Ciuksza ze Sport.pl prosto ze stadionu w Gdyni.

Finalnie to Motor Lublin po 32 latach wróci do elity. Za to Arka może pluć sobie w brodę, zwłaszcza dlatego, że pod koniec sezonu niemal cały czas plasowała się na drugim miejscu w tabeli, będąc o krok od awansu. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Wydarzenia z finału baraży o ekstraklasę bezlitośnie skomentowała Lechia Gdańsk. Na profilu X tegorocznego triumfatora I ligi pojawił się następujący wpis.