Jest pięknie! Oto ranking WTA po nokaucie Świątek w Roland Garros

Iga Świątek kapitalnym zwycięstwem zakończyła pierwszy tydzień rywalizacji w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W niedzielę wystarczyło jej zaledwie 40 minut, by bez straty gema pokonać Anastazję Potapową (41. WTA) i znaleźć się w ćwierćfinale tej imprezy. Co to oznacza w kontekście rankingu WTA?

Świetne wieści dla Świątek. Wciąż będzie rządzić w rankingu WTA. Co za przewaga!

Świątek jako zwyciężczyni poprzedniej edycji Rolanda Garrosa musi bronic 2 tys. punktów. Gdyby więc odpadła w następnej rundzie, odpisano by jej aż 1570 punktów. Oznacza to, że w rankingu WTA Live ma ich obecnie 10 125. Gdyby obroniła tytuł, jej dorobek wyniósłby 11 695. Za to po samym awansie do półfinału - 10 475.

W tej sytuacji jej prowadzenie na światowych listach pozostaje niezagrożone. Zakładając najgorszy scenariusz, a więc porażkę Polki w ćwierćfinale z Marketą Vondrousovą (6. WTA) i wygraną Aryny Sabalenki (2. WTA) w całym turnieju, Białorusinka zbliżyłaby do niej na 767 punktów. Miałaby ich 9358. Niewiele mniej w przypadku wygranej uzbierałaby obecnie trzecia w rankingu Coco Gauff. Maksymalnie może ich mieć 9208.

Oto ranking WTA Live. Gauff może wyprzedzić Sabalenkę. Zmiany w pierwszej dziesiątce

Na ten moment w rankingu WTA Live Gauff jest nawet wyżej od Sabalenki. Stało się tak dlatego, że Amerykanka w Roland Garros zagrała jeden mecz więcej i podobnie jak Świątek zapewniła sobie awans od ćwierćfinału. Z kolei Sabalenka w czwartej rundzie wystąpi dopiero w poniedziałek, kiedy to zagra z Emmą Navarro (24. WTA). Jeśli wygra, wyprzedzi Gauff o 150 punktów. Porażka będzie oznaczać definitywny spadek na trzecie miejsce.

W pierwszej dziesiątce na pewno dojdzie do innych przetasowań. Piątą pozycję straci Jessica Pegula, która w Paryżu jest nieobecna. Bez względu na wynik meczu ze Świątek wyprzedzi ją Marketa Vondrousova. Z kolei ósma dotychczas Qinwen Zheng zamieni się miejscami z siódmą Marią Sakkari. Obie panie odpadły już z turnieju.

Zmienią się także miejsca dwóch pozostałych Polek, plasujących się w pierwszej setce. Magda Linette awansuje o dwie pozycje i będzie 44. Z kolei Magdalena Fręch spadnie o dwa miejsca na 51. lokatę.

Ranking WTA Live (stan na 2 czerwca):