Emocje przed rewanżowym starciem w Mediolanie sięgają zenitu. Barcelona i Inter dały w pierwszym meczu wielkie show, zakończone wynikiem 3:3. Teoretycznie rezultat ten był korzystny dla Włochów w obliczu domowego rewanżu. Jednak Katalończycy też nie zamierzają pokpić sprawy na wyjeździe, tak jak zrobili to w swoim ostatnim półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. Wtedy oczywiście byli w innej sytuacji, bo u siebie wygrali z Liverpoolem 3:0, a w rewanżu dali się stłuc 4:0 w legendarnym meczu. Teraz oni i Inter startują z tego samego pułapu. Barcelonie może jednak pomóc ten, którego w pierwszej odsłonie nie było.

Lewandowski nie wyobraża sobie braku gry

Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim. Polak uporał się już niemal w pełni z kontuzją, która odebrała mu możliwość gry w remisowej rywalizacji na Estadi Olimpic Lluis Companys. Hansi Flick oficjalnie ogłaszał, że nasz reprezentant wrócił do treningów i może zagrać w Mediolanie, choć jeszcze wchodząc z ławki w razie potrzeby. Jednak najnowsze doniesienia hiszpańskich mediów sugerują, że Polak ma do całj sprawy inne podejście.

Jednak od pierwszej minuty? Flick dostał jasny sygnał od Lewandowskiego

Jak informuje portal Relevo, Lewandowski jest niezwykle zdeterminowany, by pomóc swej drużynie od pierwszej minuty. Nawet jeśli wedle planu ma zasiąść na ławce. Polak miał nawet osobiście porozmawiać z Hansim Flickiem i zapewnić go, że może grać od pierwszej minuty. Wbrew temu, co przewidywali niemal wszyscy wokół. Nie jest jednak pewne, czy to przekona niemieckiego szkoleniowca, jako że ten nadal ma być bliżej posadzenia naszego rodaka na ławce.

- Lewandowski skrócił swoją rehabilitację o tydzień. Jego otoczenie było pesymistycznie nastawione względem powrotu na dwumecz z Interem. Mówiło się o trzech tygodniach przerwy, ale już 15 dni po odniesieniu urazu otrzymał on zielone światło od lekarzy. Sztab szkoleniowy nadal skłania się ku wpuszczeniu go z ławki, mimo jego chęci gry od początku. Finalna decyzja należy jednak do Flicka - pisze Relevo.

Mecz Inter Mediolan - FC Barcelona rozpocznie się we wtorek 6 maja o 21:00 w Mediolanie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.