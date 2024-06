Oto kolejna rywalka Igi Świątek w Roland Garros! To będzie duże wyzwanie

Choć Olga Danilović prowadziła już 4:1 z Marketą Voundrousovą, to nie zdołała wygrać nawet seta w starciu z Czeszką. Szósta rakieta świata znakomicie wróciła do meczu i będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Obie panie pojawią się na korcie we wtorek 4 czerwca.

3 Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl