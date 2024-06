Tak prezent Roger Federer "dał" Świątek na urodziny. "Kocham to"

Zacznijmy od tego, że kilka dni temu Adidas opublikował film, na którym wręcza dużego rogalika Greczynce Marii Sakkari, siódmej zawodniczce światowego rankingu. 28-latka była wtedy bardzo zaskoczona. - W żadnym wypadku nie mogę tego zjeść. Mój trener fitness nie byłby zadowolony. Wow, to jest ogromne - mówiła z uśmiechem Sakkari.

Iga Świątek dostała prezent od Rogera Federera

Iga Świątek była bardzo pod wrażeniem ogromnego rogalika, jakiego otrzymała Maria Sakkari. Napisała: O mój Boże! - Wyślemy ci jednego, ale nie mów firmie On - odpowiedziała w komentarzu na słowa najlepszej tenisistki świata firma Adidas.

Na tę wymianę słów zareagowała szwajcarska firma On, która sponsoruje buty i ubrania Igi Świątek. Trzykrotna zwyciężczyni Roland Garros również dostała ogromnego rogalika od swojego sponsora. Iga Świątek była bardzo mile zaskoczona, gdy dostała taki prezent z okazji 23. urodzin, które świętowała 31 maja.

Udostępniła zdjęcie rogalika w mediach społecznościowych i napisała: Wow, a co teraz z konkursem rogalików? Kocham to. Dziękuję.

W założoną w 2010 roku markę On trzy lata temu zainwestował również były świetny szwajcarski tenisista, legenda tej dyscypliny - Roger Federer. Nieoficjalnie mówi się, że 20-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych zainwestował około 200 milionów dolarów i ma trzy procentowe udziały w firmie.

Świątek z firmą On związała się później, bo w marcu ubiegłego roku. - Bardzo doceniam to, że zespół ON wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim - mówiła wówczas polska tenisistka.

Teraz Świątek walczy o czwarty w karierze tytuł w Roland Garros. Jest już w IV rundzie. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z Rosjanką Anastazją Potapową (41. WTA). Mecz rozpocznie się w niedzielę o godz. 11. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.