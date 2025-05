Godziny do meczu Barcelony, a tu nagle takie wieści. Inter może świętować

We wtorek wieczorem na San Siro Inter Mediolan i FC Barcelona stoczą bój o finał Ligi Mistrzów, który odbędzie się 28 maja na Allianz Arenie w Monachium. W pierwszym niezwykle pasjonującym spotkaniu obu drużyn padł remis 3:3, co oznacza, że w Mediolanie gra rozpocznie się praktycznie od nowa.

Efektowny rekord Interu Mediolan w meczu z FC Barceloną. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem

Choć piłkarze jeszcze nie wyszli na boisko, ten mecz już jest dla Interu Mediolan sukcesem. Oczywiście pod względem finansowym. Na San Siro ma zasiąść komplet 75 tys. osób, a wysokie ceny biletów sprawiły, że wg wyliczeń La Gazzetta dello Sport Inter ma zarobić na tym meczu aż 14 milionów euro!

To absolutny rekord, jeśli chodzi o mecze wszystkich włoskich drużyn w europejskich pucharach. Poprzedni także należał do Interu, który dwa lata temu zgromadził 12,5 mln euro za derby z AC Milan w półfinale Ligi Mistrzów. 10 milionów "Nerazzurri" z kolei zarobili w tym sezonie na ćwierćfinale z Bayernem Monachium.

Ponad 70 tys. kibiców Interu ma na San Siro stworzyć niezapomnianą atmosferę, o co apelowali na konferencji prasowej trener Simone Inzaghi oraz Alessandro Bastoni. W dodatku na wyjście piłkarzy ma zostać stworzona oprawa obejmująca cały stadion - wszystkie trybuny San Siro, na wszystkich trzech rzędach.

"Wszyscy będą mieli czarne i niebieskie flagi do machania na sygnał dany przez spikera. Wpływ będzie znaczący: kibice Interu mają nadzieję, że w jakiś sposób przyczyni się to do "destabilizacji" Barcelony, w znacznie większym stopniu niż udało się to Montjuicowi z Lautaro i jego kolegami z drużyny" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Inter Mediolan do tej pory trzykrotnie zdobywał Puchar Europy (w tym za Ligę Mistrzów od lat 90.) - w latach 1964, 1965 i 2010. Ponadto w sezonach 1966/67, 1971/72, 2022/23 był finalistą najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie.

Mecz rewanżowy półfinału Ligi Mistrzów Inter Mediolan - FC Barcelona odbędzie sie we wtorek 6 maja o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.