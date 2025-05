Szczęsny już skreślony. Wystarczył jeden mecz. "Niemiec daje więcej pewności"

Hansi Flick ma niemały problem z obsadą bramki. Po siedmiu miesiącach do zdrowia wrócił Marc-Andre Ter Stegen, który wypadł na siedem miesięcy. W związku z tym urazem do klubu sprowadzono Wojciecha Szczęsnego, który mimo trudnego początku, zyskał uznanie w oczach kibiców. W pewnym momencie zaczęto nazywać go "talizmanem", bo w 26 meczach, w których zagrał, Duma Katalonii poniosła tylko jedną porażkę, a on sam zachował 13 czystych kont.

Decyzja Hansiego Flicka wywołała poruszenie

Jednak w ostatnim meczu ligowym przeciwko Realowi Valladolid na murawie zameldował się niemiecki bramkarz. Hansi Flick tłumaczył to tym, że chce zrobić kilka zmian i bramkarzowi również przyda się wytchnienie. Jednak zaznaczył, że to jednorazowa zmiana, a później dodał, że w starciu z Interem i późniejszym El Clasico - to Wojciech Szczęsny pojawi się na murawie.

W związku z tym w hiszpańskich mediach rozgorzała dyskusja - czy Hansi Flick podjął dobrą decyzję. Debatę na ten temat podjął dziennik cope.es, który posiłkował się zdaniem Daniego Senabre - dziennikarza i internetowego twórcy.

Media: Ten głos kończy całą dyskusję

Ich zdaniem decyzja Flicka budzi wątpliwości, a słowa dziennikarza w tej kwestii "kończą debatę na temat obsady bramki Barcy" - czytamy. "Decyzja ta nie obyła się bez kontrowersji... dopóki nie zabrał głosu Dani Senabre" - dziennikarze piszą wprost.

Twórca podzielił się swoimi spostrzeżeniami w programie radiowym "Tiempo de Juego" stacji COPE. "Dziennikarz bez wahania odpowiedział na pytanie Joseby Larranagi, który bramkarz powinien zagrać przeciwko Włochom i Realowi Madryt. Jego refleksja nie tylko rozstrzyga debatę, ale także bezpośrednio odnosi się do tego, co wielu kibiców Barcelony myśli, ale nie ośmiela się powiedzieć" - czytamy.

Senabre stanowczo powiedział: "To oczywiście kwestia gustu i niektórzy będą przekonani do jednego, a inni do drugiego. Dla mnie, widząc, że nie grał przez siedem miesięcy i że powrócił, Niemiec daje mi więcej pewności siebie niż Polak" - oświadczył.

"Ter Stegen jest lepszy"

Dziennik podkreśla, że występ Ter Stegena w Valladolid był poprawny. "Utrzymał porządek w defensywie, rozwiązał kilka ataków rywala i stracił bramkę tylko w skomplikowanej akcji po odbiciu piłki" - napisano.

"Jest lepszym bramkarzem", "Jeśli obaj są w 100 proc. zdrowi, nie sądzę, by był ktoś, kto nie wybrałby Ter Stegena", "jeśli debata toczy się między zdrowym Ter Stegenem a jakimkolwiek innym bramkarzem, wybór nie podlega dyskusji" - mówił w programie.

W podsumowaniu dziennik stwierdził, że: "to zdanie, wypowiedziane z mocą, charakterystyczną dla kogoś, kto patrzy dalej niż tylko na chwilę obecną, ostatecznie przechyliło szalę debaty publicznej" - zakończono. To ciekawe, bo na swoim kanale YouTube Dani Senabre ma 50 tysięcy subskrypcji i średnio ponad 5 tysięcy wyświetleń na swoich filmach. To nie są tak duże liczby, jak na osobę, która jest w stanie jednym zdaniem zakończyć debatę.