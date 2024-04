Znamy uczestników Klubowych Mistrzostw Świata. Jedna sensacja na liście

Nowe Klubowe Mistrzostwa Świata to było marzenie obecnego prezydenta FIFA, Gianniego Infantino. Chciał w ten sposób podnieść rangę rozgrywek, uatrakcyjnić je dla nadawców, kibiców i sponsorów oraz sprawić, że poziom futbolu klubowego na świecie także będzie wyższy. Nowy format był krytykowany przez FIFPRO, czyli światowy związek zawodowych piłkarzy. Ostrzegano, że zawodnicy są i tak wystarczająco przeciążeni po sezonie, obawiano się o ich zdrowie.

Znamy europejskich uczestników KMŚ

KMŚ w nowej formie będą rozgrywane co cztery lata, w turnieju wezmą udział 32 zespoły. Będą to zwycięzcy kontynentalnych rozgrywek w ostatnich latach oraz drużyny, które. To duża zmiana względem tego, co mieliśmy dotychczas, czyli 7 zespołów, które grają w fazie pucharowej, ale drużyny z lepszych federacji były uprzywilejowane, bo zaczynały swój udział w późniejszych rundach.

12 miejsc w nowej formule zapewnione ma UEFA. Zostały one rozdzielone pomiędzy zwycięzców Ligi Mistrzów w latach 2021-2024 oraz najlepsze zespoły ze specjalnie utworzonego rankingu, który bierze pod uwagę tylko wyniki w LM.

Na liście drużyn z awansem są Chelsea, Real Madryt i Manchester City jako zwycięzcy LM. Z rankingu awansują Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Inter Mediolan, FC Porto, Benfica Lizbona, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madryt i Red Bull Salzburg. Obecność austriackiego klubu to największa sensacja.

Salzburg grał w fazie grupowej LM w tej i w trzech poprzednich edycjach. Dwa razy zajmował trzecie miejsce, raz ostatnie, a raz wszedł do 1/8 finału.

Jako ostatnie z Europy awans zapewniły sobie Atletico i Salzburg. Madrytczycy odpadli w ćwierćfinale LM, ale mogła im zagrozić tylko FC Barcelona. Katalończycy musieli awansować do półfinału, by myśleć o grze na KMŚ, ale nie udało im się wykonać tego zadania. Poza tym dla Europy obowiązuje limit dwóch drużyn z jednego kraju. Atletico jest wyżej w specjalnym rankingu, a Real wygrał LM.

Z kolei Salzburg zakwalifikował się, ponieważ Arsenal nie wygra tej edycji LM. Przegrał w 1/4 finału z Bayernem. W półfinale mamy drużyny z pewną kwalifikacją poprzez ranking. "Kanonierzy" nie mogli awansować z rankingu, bo pewne miejsce na turnieju mają Manchester City i Chelsea. Wygranie LM pozwoliłoby im ominąć limit ekip z jednego kraju. Przed Austriakami w rankingu są jeszcze Liverpool, RB Lipsk, FC Barcelona, Napoli, Sevilla i AC Milan, ale te kluby straciły szanse na kwalifikację ze względu na wspomniane ograniczenia.

Po cztery miejsca na turnieju otrzymały Azja i Afryka, sześć przypadło Ameryce Południowej, a jedno Oceanii. Pięć miejsc ma Ameryka Północna (cztery dla zwycięzców Ligi Mistrzów CONCACAF 2021-2023 i Pucharu Mistrzów CONCACAF 2024 oraz jedno dla gospodarza).

Klubowe Mistrzostwa Świata w nowym formacie odbędą się w dniach 15 czerwca - 13 lipca 2025 r. Gospodarzem będą Stany Zjednoczone. Turniej będzie próbą generalną przed mundialem w 2026 r., który USA współorganizują z Meksykiem i Kanadą.

