Potężne trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy. Znamy nazwisko nowego trenera

Sezon 2022/23 był solidny w wykonaniu Warty Poznań. Piłkarze Dawida Szulczka pewnie utrzymali się w ekstraklasie, zajmując ósme miejsce. Obecne rozgrywki nie są już dla nich tak udane. Zajmują dopiero 14. lokatę, a nad strefą spadkową mają zaledwie cztery punkty przewagi. To głównie efekt problemów kadrowych, które targają klubem już od kilku miesięcy. Niewykluczone, że po sezonie dojdzie do sporych zmian w drużynie. Jedna z nich może nastąpić na ławce trenerskiej.

Media: Szulczek nie doszedł do porozumienia z Wartą. Odejdzie po sezonie. Klub znalazł już następcę

Już od kilku tygodni media spekulują, że po wygaśnięciu kontraktu Szulczek odejdzie z Warty. Na początku kwietnia informowaliśmy, że szkoleniowiec może zastąpić w Zagłębiu Lubin Waldemara Fornalika. Rzekomo klub miał już nawet rozmawiać z trenerem. Nazwisko Szulczka pojawiło się też w kontekście pracy w Cracovii.

Sam zainteresowany zaprzeczył, jakoby rozmawiał z innymi klubami niż Warta, ale niewykluczone, że finalnie odejdzie z poznańskiej ekipy. Pewna tego jest redakcja TVP Sport. "W Warcie Poznań dojdzie do zmiany trenera. Wygasający z końcem sezonu kontrakt Dawida Szulczka nie zostanie przedłużony" - czytamy. Dziennikarze ujawnili też nazwisko następcy 34-latka.

Ma nim zostać Mariusz Misiura, szkoleniowiec Znicza Pruszków. W podwarszawskiej ekipie pracuje już od lipca 2021 roku i pomógł jej awansować do I ligi. Obecnie ekipa zajmuje 13. miejsce w tabeli. Misiura jest doświadczonym trenerem, ale nie miał jeszcze okazji prowadzić drużyny na poziomie ekstraklasy. Nie posiadał licencji UEFA Pro. "Według naszych informacji, znajdzie się on na liście zakwalifikowanych do najbliższej edycji, co pozwoli mu na pracę w zespole z Wielkopolski" - poinformowali dziennikarze.

Szykuje się nowy rozdział w karierze trenerskiej Szulczka

O tym, czy ostatecznie te doniesienia okażą się prawdą, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Jedno jest pewne. Celem Szulczka na końcówkę tego sezonu będzie pomoc Warcie w utrzymaniu w ekstraklasie. Do końca pozostało już tylko sześć kolejek. Ekipę czekają trudne spotkania. Zmierzy się m.in. z liderem Jagiellonią Białystok czy Legią Warszawa.

Dawid Szulczek jest trenerem Warty od listopada 2021 roku. W tym czasie zrobił dla klubu wiele dobrego. Najpierw pomógł mu wydostać się z dna tabeli ekstraklasy - drużyna bezpiecznie utrzymała się na 11. pozycji. Jak wspominaliśmy, rok później było jeszcze lepiej, bo zajęła ósmą lokatę. W przeszłości Szulczek prowadził też Wigry Suwałki. Wydaje się więc, że to czas najwyższy, by spróbował sił w silniejszym klubie.