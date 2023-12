Zmiany w KMŚ. FIFA chce wprowadzić szokujący plan. Wielka reforma

Według nowej formuły na Klubowych Mistrzostwach Świata zagrają 32 zespoły, a nie siedem tak jak dotychczas. Trwająca edycja w Arabii Saudyjskiej ostatni raz odbywa się w obecnej formule, gdzie grają mistrzowie każdego z sześciu kontynentów i jeden klub jako gospodarz.

FIFA zatwierdziła zmiany w KMŚ

Zgodnie z nowym formatem planowanym przez FIFA KMŚ mają odbywać się co cztery lata i mają być rozgrywane na boiskach gospodarza najbliższego mundialu. Gospodarzem pierwszej edycji po reformie będą Stany Zjednoczone. Turniej w 2025 roku będzie próbą generalną przed mistrzostwami świata, które USA będą współorganizować rok później razem z Kanadą i Meksykiem.

Rada FIFA ustaliła, że pierwsze zreformowane KMŚ odbędą się w dniach 15 czerwca -13 lipca 2025 r. Stadiony w USA będą wskazane w dalszej przyszłości, ale najprawdopodobniej będzie to część aren MŚ 2026.

Oficjalna nazwa turnieju to Mundial de Clubes FIFA. W turnieju wezmą udział 32 drużyny z każdej konfederacji. Ustalono już zasady podziału miejsc w turnieju. Europie przypadnie 12 miejsc - 4 dla zwycięzców Ligi Mistrzów w latach 2021-2024 i 8 dla drużyn, które będą miały najlepszy wynik punktowy w tym okresie w specjalnym rankingu stworzonym przez FIFA. Światowa federacja oparła swój ranking o punkty do rankingu UEFA wywalczone wyłącznie w meczach Ligi Mistrzów. Tutaj za zwycięstwo w meczu przyznawane są 2 punkty, za remis 1 punkt, za awans do grupy 4 pkt., za przejście do fazy pucharowej 5 pkt. a za każdy awans do następnej rundy dodatkowy 1 pkt. W przypadku rankingów z innych kontynentów zostaną zastosowane inne zasady.

Według zasad i wyliczeń FIFA już osiem europejskich klubów ma pewny awans. Są to Chelsea (zwycięzca LM 2020/2021), Real Madryt (zwycięzca LM 2021/2022), Manchester City (zwycięzca LM 2022/2023), Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Inter Mediolan, FC Porto i Benfica Lizbona. Pozostałe cztery kluby poznamy do końca tego sezonu. Będą nimi zwycięzca tej edycji LM i trzy z rankingu. Jeśli w 2024 r. Ligę Mistrzów wygra ktoś z trójki Chelsea, Real Madryt, Manchester City, to będzie dobierana kolejna drużyna z rankingu.

4 miejsca przypadły Azji (trzy dla zwycięzców LM i jedno z rankingu), 4 Afryce (podział podobny jak w przypadku Azji), 4 dla Ameryki Północnej (tylko mistrzowie LM CONCACAF z lat 2021-2024),a 6 przyznano Ameryce Południowej (4 dla zwycięzców Copa Libertadores i 2 dla zespołów z rankingu).

Jedno miejsce jest zarezerwowane dla przedstawiciela kraju gospodarza, ale jeszcze nie wiadomo, na jakiej podstawie zostanie wybrany. Jedno miejsce ma także Oceania, które najprawdopodobniej zajmie nowozelandzkie Auckland City.

Na nowych KMŚ będziemy mieli format znany z ostatnich mundiali, czyli zespoły będą podzielone na 8 grup, po 4 zespoły w każdej. Awans do fazy pucharowej wywalczą 2 najlepsze drużyny w grupie. Co ciekawe, FIFA zrezygnowała z meczu o 3. miejsce.

Całkowicie nowe rozgrywki FIFA

Rada FIFA zatwierdziła także nowy puchar pod egidą światowej federacji - Puchar Interkontynentalny (Coupe Intercontinentale de la FIFA. W praktyce będzie to odświeżona forma obecnych KMŚ. Pierwsza edycja PI ma się odbyć w 2024 r. Ma to być coroczny turniej.

W turnieju wyznaczono dwie ścieżki - azjatycko afrykańską i amerykańską. W pierwszej klubowy mistrz Afryki lub Azji zmierzy się najpierw z klubowym mistrzem Oceanii, a potem z najlepszą drużyną afrykańską lub azjatycką. O tym, kto zagra mecz z zespołem ze strefy Oceanii, zadecyduje losowanie, po którym nastąpi zasada corocznej rotacji. Jeśli w 2024 r. to mistrz Azji będzie musiał grać z mistrzem Oceanii, to rok później zagra mistrz Afryki.

W drugiej ścieżce zmierzą się mistrzowie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Terminy meczów w obu ścieżkach zostaną ustalone pomiędzy klubami i kontynentalnymi federacjami.

Zwycięzcy obu ścieżek zmierzą się w półfinale PI 14 grudnia 2024 r. Wygrany tego spotkania zagra o puchar ze zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 18 grudnia. Półfinał i finał PI odbędą się na tym samym stadionie. Arena decydujących spotkań jeszcze nie została wybrana.

Biorąc pod uwagę KMŚ w nowej formie, to piłkarze mogą zagrać nawet 80 meczów w sezonie we wszystkich rozgrywkach, co będzie ogromnym wyzwaniem dla ich organizmów, może też je mocno przeciążyć. Z drugiej strony triumfator LM UEFA jest beneficjentem nowego Pucharu Interkontynentalnego, bo będzie grać tylko jeden mecz o międzynarodowe trofeum, w porównaniu z dotychczasowym formatem KMŚ.